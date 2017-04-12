Son zamanlarda araç donanımlarında vazgeçilmez bir unsur hâline gelen araç kameraları, gün geçtikçe gelişmeye devam ediyor. Bu kameralar, özellikle sürücüsüz araçlarda çok daha önemli role sahip.

Yol işaretlerini, araçları ve yayaları izlerken mevcut kameralar, bazı durumlarda titreyen led veya güneşli bir günde tünelden aniden çıkarken oluşan ışığın üstesinden gelemeyebiliyor.

Sony, bu sorunları çözmek için üst düzey hassasiyete sahip, anti flicker özelliğinde HDR kameralar üretti. Hususi araçların ideal olmayan koşullarda çalışmasına yardımcı olması için tasarlanan sensörler, her türlü ışığa karşı duyarlı ve sürücüye de yardımcı oluyor.

TRAFİK KAZALARI AZALABİLİR?

UBER ve benzeri teknolojilerde, otomatik pilotlu araçların en çok zorlandığı konulardan biri de aydınlatma alanlarında büyük farklılıkların oluşabildiği tünel çıkışları. Sony, hazırladığı bir videoda HDR olmayan standart kamera ile yüksek teknolojili kendi kamerasını parlak bir tünel çıkışında karşılaştırarak ilgililer,n merakını gidermeye çalıştı.

Standart kamera parlak ortamda beyaza boğulurken, HDR kameranın sensörleri ışık geçişini ayarlayarak net bir görüntü elde ediyor.

2.45 megapiksel çözünürlükteki sensör, 0.1 lux seviyesine kadar ışık hassasiyeti sayesinde, ışıklar olmadan yol işaretlerinin veya yayaların görülmesine yardımcı olabiliyor. 120 db HDR hassasiyeti olan kamera, tüneller veya şehir içi gece sürüşü için geniş bir görüş sağlıyor.

Sony, yeni ürününü 2018 ilkbaharında satmaya başlayacak. Teknolojinin yaygınlaşmaya başlamasıyla trafik kazalarında da azalma olabilir.