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Blackberry işlemci ortağı Qualcomm'dan 815 milyon Dolar tazminat alacak

Blackberry ve Qualcomm arasındaki patent ve telif anlaşmazlığı davasında ilk kararı bozan mahkeme, Kanadalı telefon üreticisi ve telekomünikasyon firmasına en az 815 milyon dolar ödenmesine hükmetti

13 Nisan 2017 Perşembe, 10:36:02 Güncelleme: 10:42:52 HABERTURK.COM
Kanada merkezli uluslararası telekomünikasyon firması Blackberry'nin başına talih kuşu kondu. İşlemci üreticisi Qualcomm ile yaşadıkları telif sorununu mahkemede temyize götüren firma, açtığı davayı kazandı. Mahkeme, Qualcomm'un ilk olarak Blackberry'ye 814.86 milyon dolar ödemesine hükmetti.
 
2 yıl kadar önce Qualcomm, hakları kendisinde olan kimi patentli teknolojilerin 2010-15 yılları arasında Blackberry tarafında uygunsuz kullanıldığını iddia ederek hukuk yolunu seçen Qualcomm, ortağı Blackberry'i yüklü bir tazminata mahkum ettirmişti.
 
 
Telif haklarıyla ilgili ödemenin fazla olduğunu düşünerek davayı temyize götüren Blackberry bu kez istediğini aldı.
 
 
Blackberry tarafından yapılan açıklamada faiz, avukatlık ücretleri de eklendikten sonra 30 Mayıs'taki duruşmada tam rakamın ortaya çıkacağı belirtildi.
 
815 milyon doları aşması beklenen toplam meblağ, Blackberry'nin ABD'deki işletme sermayesinin neredeyse yüzde 20'sine denk geliyor.
 
 
HİSSE FİYATLARI UÇTU
 
2009 yılında telefon piyasasının %5'ini kontrol eden Blackberry, aradan 10 yıl dahi geçmemesine rağmen, özellikle Apple'ın yeniliklerine cevap verememiş ve neredeyse tüm pazarını kaybetmişti.
 
Blackberry şu an sadece % 0.5'lik bir pazar payına sahip.
 
Çıkan kararın ardından piyasaların tepkisi de hızlı oldu. Blackberry hisseleri % 19 değer kazanırken, Qualcomm ise % 3 oranında kayba uğradı. Blackberry günü % 15 artış, Qualcomm ise % 2 düşüşle kapadı. 
 
 
Blackberry'de CEO görevini yürüten John Chen ise aradaki anlaşmazlığın iki firma arasındaki ilişkileri etkilemeyeceğini söyledi ve "saygın teknoloji partnerleri" olarak işbirliklerinin süreceğini belirtti.
 
İkili özellikle otomobil endüstrisindeki güvenlik konularında, uygulama odaklı entegre devrelerde birlikte çalışıyor.
 
Qualcomm geçtiğimiz günlerde de Apple ile sorun yaşamıştı ve yine patent ihlâli gerekçesiyle 1 milyar $ tutarında karşı dava açmıştı.
 

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