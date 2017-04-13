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Apple şeker hastalığını tedavi etmenin peşinde

Apple, kurucusu Steve Jobs'un sır projesi kapsamında biyomedikal mühendislerini gizlice işe alıyor. Şeker hastalığını tedavi etmek isteyen firma, Apple Watch ürününü kullanacak

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Apple'ın bir grup biyomedikal mühendisi, şeker hastalığıyla ilgili bir projesini gerçekleştirmek için gizlice işe aldığı ortaya çıktı.

Teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketin böyle bir karar almasının ardında, 6 yıl önce kanserden hayatını kaybeden şirketin kurucu ortağı Steve Jobs'un başlattığı bir projenin olduğu belirtiliyor.

CNBC'nin haberine göre üç mühendisi işe alan Apple, bu insanları şirketin Palo Alto, Kaliforniya bölgesindeki merkezine yakın fakat dışındaki bir yerde çalıştırıyor. Gizli projede kullanılan ofisin yeri ise henüz bilinmiyor. 

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Apple konuyla ilgili yorum yapmayı reddederken, mühendislerin Donanım Teknolojileri Başkan Yardımcısı Johny Srouji'ye rapor verdiği öğrenildi.

Bu pozisyon önceden Northwestern Üniversitesi'nde biyomedikal eğitimi almış olan Michael Hillmann'a aitti. Hillmann, 2015 yılında görevinden ayrılarak Oculus'a geçmişti fakat LinkedIn profiline bakıldığında Apple'daki titri "Gizli Görev" olarak görülüyor.

 

AMAÇ ŞEKER HASTALIĞININ TEDAVİSİ

Apple'ın da sır gibi sakladığı bu gizli projenin, diyabet hastalarının kandaki şeker seviyesinin kesi yapılmadan, ultrason cihazlarındaki gibi takip edilebilmesi olduğu iddia ediliyor.

Üstelik giyilebilir teknoloji sayesinde aralıklarla değil sürekli izleme yapılabilecek. Böylelikle olağanüstü veri toplanarak şeker hastalığının tedavisinde aşama kaydedilebilir.

"Dünya üzerinde 2015 yılı itibarıyla 415 milyon diyabetli var. Şeker hastalığına bağlı olarak 5 milyon kişi hayatını kaybediyor. Toplam sağlık harcaması ise 673 milyar $" türk Diyabet Cemiyeti

Glikoz düzeyini, isabetli biçimde deriye işlem uygulamadan tespit etmeyi deneyen sayısız firma oldu ancak hiçbir teknoloji şu ana dek bunu tam anlamıyla başarabilmiş değil. DexCom CEO koltuğunda oturan Terrance Gregg ise böyle bir projenin maliyetinin yüzlerce milyon dolar olduğunu hatta milyar dolarlara çıkabileceğini belirtiyor.

Diyabet konularındaki teknolojik araştırmalarıyla nâm salan Profesör John L. Smith, bunun şu ana dek "kariyerinde karşılaştığı en büyük zorluk" olduğunu belirtiyor. Bilim insanlarına göre kan şekerinin kesi yapılmadan takip edilebilmesi hastalığın tedavisi için çığır açacak bir eşik. 

"Karşılaştığım en büyük zorluk kan şekeri düzeyinin kesi yapmadan isabetli ölçülememesi. Başarıldığı takdirde tıpta çığır açılabilir." - Profesör John L. Smith

APPLE WATCH PLANI

Apple'ın uzun zamandır üzerinde çalıştığı proje için toplamda 30 kişilik ekiple çalıştığı belirtiliyor.

2010 yılında, sensör ve sağlık alanındaki teknolojilerle ilgilenen Cor firmasının sessiz sedasız satın alınmasının gerekçesi de yine aynı proje olabilir. Apple daha önce Vital Connect, Masimo Corp, Sano, Medtronic ve C8 Medisensors gibi pekçok benzer firmadan da transfer yapmıştı.

Steve Jobs'un rüyası olarak addedilen proje başarıya ulaşırsa hastalar mutlu etmekle kalmayacak, Apple da hatırı sayılır bir servet kazanacak. Zira firmanın teknolojiyi Apple Watch ile entegre ederek piyasaya sürmesi bekleniyor.

Apple Watch ile nabız, tansiyon ve uyku takibi yapmak, spor yaparken yakılan kaloriyi görmek, ne kadar koşulduğunu hesaplamak ve benzeri pek çok sağlıkla ilgili gözlem yapılıyor.

ABD'de teknoloji şirkeriyle biyomedikalciler arasındaki işbirliğinde ciddi bir artış var. Geçtiğimiz günlerde de Google girişimi olan Alphabet ve GlaxoSmithKline ikilisi, hastalıklarla savaşmak için sinirlere yerleştirilen biyoelektronik cihazların pazarlamasına yönelik ortak bir şirket kurmuştu.

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