NASA, dünya dışında canlı hayatının bulunabileceği en olası yerlerin, Jüpiter'in uydusu Europa ve Satürn'ün uydusu Enceladus olduğuna dair yeni kanıtları olduğunu açıkladı.

'Okyanus dünyalar' olarak adlandırılan uydular üzerinde elde edilen son bulguları bugün bir canlı yayınla duyuran NASA bilim insanları, özellikle Enceladus uydusu için, "Bizim bildiğimiz anlamıyla canlı hayatının hemen hemen tüm gereksinimlerine sahip" açıklamasında bulundu.

CANLI HAYATIN OLMASI İÇİN NE GEREKİYOR?

Cassini uzay aracı ile Hubble teleskopunun ulaştığı veriler, dünyada heyecan yarattı. Tarihi keşfin odağında Europa uydusu yer alıyor. Europa, Jüpiter gezegenine en yakın altıncı uydu. Söz konusu uydu, Güneş Sistemi'nde yaşam ihtimaline sahip en uygun nokta ve yüzeyinde buz çatlakları bulunuyor.

Araştırmacılara göre Enceladus uydusunun okyanusu ve kayaç çekirdeği arasındaki hidrotermik reaksiyon nedeniyle, hidrojen atomlarının ortaya çıktığı düşünülüyor. Eğer bu tez doğru ise, kimyasal metan gazı da okyanusların oluşmasını sağlıyor olabilir.

Canlı hayatının var olması için sıvı halde su, enerji kaynağı ve karbon, hidrojen, oksijen, nitrojen, sülfür ve fosfor gibi kimyasalların bulunması gerekiyor.

NASA UZMANLARINDAN AÇIKLAMA

Bu yeni keşifler, 2020'li yıllarda başlatılması planlanan NASA'nın yaklaşmakta olan Europa Clipper misyonuna yardımcı olacak. Bununla birlikte astrobiyolog (uzay biyolojisi uzmanı) ve bir analist olan Keith Cowing, uzay ajansının Satürn'ün neredeyse buz gibi olan uydusunda, hidrotermal bölgeler içindeki “kimyasal aktivite” keşfini açık edeceğine inanıyor.

ENCELADUS NASIL BİR YER?

Enceladus, 28 Ağustos 1789'da William Herschel tarafından keşfedildi. Ancak iki Voyager uzay aracı Voyager 1 ve Voyager 2'nin 1980'lerin başında yakınından geçene kadar hakkında pek az şey biliniyordu. Yüzeyi tamamen buzlarla kaplı gezegenin kalın buz tabakası altında bir okyanus bulunuyor. Gökbilimciler, Enceladus'un hayat için gerekli koşulları elinde tuttuğunu iddia ediyorlar. Enceladus üzerinde hidrotermal deliklerin bulunması, büyüleyici olmanın ötesinde bir şey. Çünkü uzmanlar, Dünya üzerindeki yaşamın da bu şekilde başladığını ispatlamışlardı.