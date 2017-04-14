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insansız hava aracı
TEKNOLOJİ

Türkiye, insansız hava araçları teknolojisinde 5 ülkeden biri

Avrasya Yönetici Sanayici ve İşadamları Derneğinin (AYSİAD) kuruluş yıldönümünde düzenlediği ödül törenine katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci,"Dünyada insansız hava aracı teknolojisine sahip 5 ülkeden biriyiz" dedi

14 Nisan 2017 Cuma, 10:01:22 Güncelleme: 10:47:28 AA

AYSİAD tarafından geleneksel olarak düzenlenen AYSİAD'ın 13. Kuruluş yıl dönümü ve Merkezefendi Belediyesi'nin 'En Güzel Türkçe İsimli İşyeri, İş hayatı Girişimcilik, Türk Kültürüne Hizmet, Denizli'ye Hizmet' kapsamındaki ödülleri, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılımıyla sahiplerini buldu.

Kürsüde katılımcılara seslenen Bakan Zeybekci, Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu belitti ve onu sadece namerde değil, merde bile muhtaç duruma getirmeme hedefinde olduklarını söyledi.

Türkiye'nin insansız hava araçlarını üretmeden önce gerekli bilginin verilmediğini belirten Zeybekci, "Çünkü bizleri öyle bir kurguya getirdiler ki, terörist takip edeceğim, insansız hava aracı verin, bin bir nazla veriyor. İnsansız hava aracının kontrolü de onlarda, bütün bilgi de onlara akıyor ve gördükten sonra bazılarını sana veriyor. Ama şimdi geldiğimiz noktada, artık Türkiye kendi insansız hava aracını yapıyor. Havada 24 saat kalıyor ve özellikle Türk insansız hava araçlarında, yine yüzde yüz Türk mühendislerinin yaptıkları o silahlar da takıldıktan sonra bu anlamda, dünyada bu teknolojiye sahip beş ülkeden biriyiz. Kimseye söylemiyoruz, kimseye hesap vermek zorunda değiliz ve kimseye bilgi vermek zorunda değiliz. Nerde bu ülkeye, bu vatana, bu bayrağa kast eden varsa kabus gibi, 24 saat onların başında bekliyor. Yakıtı biterken, başkası geliyor. burnunu çıkardığında ise aslanlarımız onları burnundan vuruyor. İşte güçlü ülke olmak budur, bunlara sahip olabilmektir" diye kaydetti.

Konuşmalarının ardından Bakan Zeybekci, ödül almaya hak kazananlara ödüllerine verdi.

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