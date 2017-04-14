Milli tank çıkarma gemisine tam not

Savunma Sanayi Müsteşarlığının, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, 2 amfibi gemi tedarik edilmesi için başlattığı projenin sözleşmesi 2011'de imzalandı. Projenin birinci gemisi TCG Bayraktar’ın tüm testleri tamamlandı. HAVELSAN’ın komuta kontrol ve savaş yönetim sistemini gerçekleştirdiği projede, 13 Nisan'da geçici kabul yapılarak garanti süreci başladı.

Proje kapsamında modern sensör ve silahlarla donatılmış, komuta kontrol yetenekleri yüksek savaş yönetim sisteminin (SYS) tasarımı, entegrasyonu ve testleri HAVELSAN tarafından sorunsuz olarak gerçekleştirildi.

Geminin Deniz Kabul Testleri'nde (SAT) tüm savaş fonksiyonları başarıyla test edildi. Hava, kara ve su üstü hedeflerine SYS üzerinden yapılan atışlarda da tam isabet sağlandı. TCG Bayraktar, Savunma Sanayi Müsteşarlığı/Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

HAVELSAN’ın GENESİS Savaş Yönetim Sistemi, LST ihtiyaçları kapsamında geliştirildi ve SYS’e ilave olarak entegre çoklu veri link kabiliyeti ve amfibi harekat kabiliyeti gibi yeni yetenekler de kazandırıldı.

TCG Bayraktar’ın veri kaynaklarının ve kullanıcılarının yönetimini sağlayan HAVELSAN ürünü, Gemi Bilgi Dağıtım Sistemi'ne entegre edildi. Tesis edilen Gemi Bilgi Dağıtım Sistemi ile geminin TSK-NET, NATO-WAN ve INTERNET ağlarına bağlantısı sağlandı. Ayrıca geminin emniyetine katkıda bulunmak üzere askeri çalışma ortamı için uyumlandırılmış Kapalı Devre Televizyon Sistemi tesis edildi.

GEMİNİN ÖZELLİKLERİ

TCG Bayraktar, yüzde 71 yerli sanayi desteğiyle üretildi. Gemi, nükleer, biyolojik ve kimyasal saldırılar için tam personel korumasına sahip bulunuyor.

Boyu 139, eni 19,60 metre olan ve deplasmanı 7 bin 254 ton olarak dizayn edilen gemi, 2 metreden sığ sulara kapak atabiliyor. Gemi, bin 200 ton yük veya çeşitli tank, zırhlı araç ve diğer araç taşıma kapasitesine sahip.

TCG Bayraktar, ikmal yapmadan 30 gün denizde kalabiliyor ve 5 bin deniz milinden fazla yol alabiliyor.

Gemide yerli üretim Komuta Kontrol Sistemi ve Stabilize Makineli Tüfek Platformu ile pek çok elektronik ve silah sistemi yer alıyor.

TCG Bayraktar, geniş muhabere ve elektronik imkanlarıyla komuta kontrol, harekat ve lojistik görev fonksiyonlarına katkı sağlamanın yanında, gerektiğinde doğal afet yardım görevlerini de yerine getirebilecek.

Amfibi Gemi Projesi'nin ikinci gemisi olan TCG Sancaktar da 17 Temmuz 2016'da denize indirilmişti.