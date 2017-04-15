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IF Design Award 2017
TEKNOLOJİ

Hollanda'da yaşayan iki Türk'ün tasarımına uluslararası ödül

Hollanda'da tasarımlarıyla iki büyük ödüle layık görülen Türk ortaklardan iş adamı Başalan, "Dünyada eşi ve benzeri olmayan bir tasarımla yatay ve taşınır, yapboz bilgisayar kasası icat ettik." dedi

15 Nisan 2017 Cumartesi, 13:50:06 Güncelleme: 13:55:37 AA

Hollanda'da iki Türk ortak, tasarladıkları bilgisayar kasasıyla IF Design Award 2017 ve Reddot Award 2017 ödüllerine layık görüldü. 

Alüminyum bilgisayar kasaları uzmanı iki Türk ortaktan iş adamı Muhammed Başalan, AA muhabirine tasarımlarını anlattı.

Geçen yıl Tayvan'da dünyanın en büyük bilgisayar fuarına katıldıklarını söyleyen Başalan, "Burada bizi uluslararası teknoloji medyaları ve dünya bilgisayar beyni hız yarışması kurumu ziyaret etti ve özel tasarlanmış bilgisayar kasaları ile alakalı kullanım ve kalite sıkıntılarını dile getirdiler." dedi.

Fuardan ayrıldıktan sonra bilgisayar dünyasının bu sıkıntısını çözmek için ortağı Fatih Özgören ile bir araya geldiklerini dile getiren Başalan, "Yaptığımız araştırmalar sonucunda dünyada eşi ve benzeri olmayan bir dizayn ile yatay ve taşınılır, yapboz bilgisayar kasasını icat ettik." ifadesini kullandı.

Tasarımlarının üst düzey kalitede alüminyum ile tek bir parçadan yapıldığını aktaran Başalan, "Kasanın vidaları bile dünyanın hiçbir yerinde satılmayan özel tasarlanmış vidalardan oluşuyor. Çünkü bilgisayarın anakartı ve diğer parçaları devamlı söküp takıldığı için farklı ve kaliteli olması lazım." diye konuştu.

Tasarımlarının kolaylıkla taşınabilen, gayet hafif bir kasa olduğunu belirten Başalan, "Kasanın, kullanışlı olması lazım çünkü elinizle her tarafına ulaşabilmeniz lazım. Kasanın, başka bir mekana veya ülkeye taşınması gerektiğinde aynı şekilde parçaları çıkarılıp kullanılması gereken yerde tekrar monte edilebiliyor." dedi.

Tasarımlarını Amerika'dan Avusturalya'ya, Avrupa'dan Asya'ya birçok ülkeye sattıklarını aktaran Başalan, şöyle devam etti:

"Biz dizayna çok önem veriyoruz. İnsanların, bilgisayar kasalarını rahatlıkla oturma odasına taşıyabilmesi lazım. Onun için ürettiğimiz bu açık bilgisayar kasası ile dünyanın en köklü ve ünlü ödül kurumları olan IF Design Award 2017 ve Reddot Award 2017 ödüllerini kazandık. Bu da bizim için gurur verici bir olay."

1953'ten bu yana düzenlenen iF Design Award'a her yıl yaklaşık 50 ülkeden 5 binin üzerinde başvuru yapılıyor. Ürünler, tasarım, endüstri ve mimari alanlarında uzman 60 kişilik uluslararası jüri tarafından, yenilikçilik, fonksiyonellik, estetik ve çevre sorumluluğu gibi kriterlerle değerlendiriliyor.

Reddot Awards da 1955'ten bu yana başarılı tasarımcılara veriliyor.

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