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iPhone 6s
TEKNOLOJİ

Scotty Allen Çin'de topladığı parçalarla iPhone 6s üretti

Çin'in Shenzen'de kentindeki dükkanlardan elektronik parçalar toplayan eski bir Silikon Vadisi çalışanı olan Scotty Allen, kendi iPhone 6s'ini yaptı

15 Nisan 2017 Cumartesi, 15:29:52 Güncelleme: 15:31:08

Strange Parts adlı Youtube kanalında yayınlanan videoda eski Silikon Vadisi çalışanı Scotty Allen'ın Çin'deki dükkanlardan topladığı parçalarla kendine nasıl iPhone 6s yaptığına şahit oluyoruz.

Teknoloji odaklı dükkanları altını üstüne getiren ve iPhone 6s’i yapabilmek için gerekli olan tüm parçaları toplamaya çalışan Allen, günlerce süren uğraşın sonunda gereken parçaların tamamını buluyor. Parçaları toplarken de cihazın nasıl yapılabileceği konusunda bilgiler alıyor.

Telefonda kullanılan en küçük vidaya kadar tüm parçalar toplandığında bu kez birleştirme işlemi başlıyor. Uzun saatler alan birleştirme işlemi sırasında tuşlara basıldığında basılma hissinin sağlanamadığı görülüyor ancak sonradan küçük bir parça yardımıyla bu sorunun üstesinden geliniyor. Allen, sonuç olarak toplamda 300 dolar maliyetle 16 GB iPhone 6s sahibi oluyor.

Milliyet

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