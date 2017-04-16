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İnternet neden yavaş
TEKNOLOJİ

İnternet neden yavaş?

Türkiye genelinde birçok internet kullanıcısı, sabah saatlerinden bu yana internet erişiminde problem yaşadığını dile getiriyor. Peki internet neden yavaş?

16 Nisan 2017 Pazar, 22:02:36 Güncelleme: 22:05:28

Türkiye'de internet kullanıcılarının büyük bir çoğunluğu gündüz saatlerinden beri yavaşlık yaşıyor. Kullanıcılar, Twitter'da internetin yavaşlığı ile ilgili tweet'ler atarak sorunlarını bildiriyor. Peki internet neden yavaş? İnternet ne zaman düzelecek?

İNTERNET NE ZAMAN DÜZELECEK?

Geçtiğimiz günlerde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), bugün gerçekleşen referandum için ülke genelinde internet erişiminde herhangi bir problem yaşanmaması için Referandum Koordinasyon Merkezi kurmuş ve Pazartesi gününden itibaren 7/24 aralıksız çalışmaları başlatmıştı.

Fakat bugün yaşanan internet yavaşlığı, kullanıcıların Twitter ve diğer sosyal medya platformları üzerinde barındırdıkları internet sağlayıcı servisini soru yağmuruna tutmasına neden oldu.

Şu anda Türkiye'de yaşanan internet yavaşlığıyla ilgili bir problem yaşandığına dair açıklama yok. Konuyla ilgili resmi kaynaklardan bir resmi açıklama gelmedi.

Aynı zamanda bazı kullanıcılar yavaşlık yaşarken, bazı kullanıcılar ise internet erişiminde herhangi bir sorun yaşamadığını sosyal medya platformları üzerinden dile getiriyor.

İşte sorun yaşayan kullanıcıların tweetleri;

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