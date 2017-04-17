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2014 J025 geliyor

19 Nisan’da Dünya'yı sıra dışı bir uzay olayı bekliyor. 2014 JO25 isimli asteroid gezegeni teğet geçecek ve bu olay dürbünle dahi izlenebilecek.

17 Nisan 2017 Pazartesi, 16:46:07 Güncelleme: 16:51:47 HABERTURK.COM

Yaklaşık 3 yıl önce keşfedilen 2014 JO25, yaklaşık 1000 kilometrelik çapıyla Dünya için potansiyel tehlike olarak gösterilen dev bir gök taşı. 19 Nisan’da Dünya’ya çok yakın bir noktadan geçiş yapacak olan asteroid dürbünle dahi gözlemlenebilecek.

2014 J025 isimli asteroid, Mayıs 2014'te Tucson, Arizona'daki Catalina Sky Survey (CSS) ekibinden gökbilimciler tarafından keşfedilmişti.

Dünya uydusu Ay’a kıyasla iki kat daha yansıtıcı yüzeyi olan asteroidin fiziksel özellikleri henüz tam olarak belirlenemedi, lakin yörüngesi hakkında yeterli veri var.

Asteroidin gezegenimizden yaklaşık 1,8 milyon kilometre uzaklıktan geçeceği belirtiliyor. Kulağa çok uzak bir mesafe gibi gelse de uzay söz konusu olduğunda bu teğet anlamına geliyor.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi, kısa adıyla NASA, bu göktaşını tehlikeli olarak sınıflandırsa da gökbilimcilere göre bu güvenli bir mesafe. Jo25'in gezegenimize çarpma ihtimali yok denecek kadar az.

Uzmanlara göre son 10 yıl içerisinde Yeryüzü'ne bu kadar yaklaşan bir başka göktaşı olmadı. Asteroidin en az 480 yıl daha böyle bir yakın geçiş yapması beklenmiyor.

19 Nisan'da gezegene yaklaşan bir başka cisim de PanSTARRS (C / 2015 ER61) ismindeki kuyruklu yıldız olacak. 175 milyon kilometre uzaklıkta, çok güvenli bir mesafede Dünya üzerinden geçecek kuyruklu yıldız yine uygun bir ekipmanla izlenebilir.

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