YOLO, aldığı yeni yatırımın yarısını yatırımcı Zihni Turgut Güneri‘den, diğer yarısını ise 8 farklı yatırımcıdan (bir melek yatırım ağı üzerinden) sağladı.



YOLO Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Çolakoğlu, 2016 yılsonundaki 16 milyon dolar değerlemeli yatırımın 20 milyon dolarlık yükselen bir değerleme olduğunun altını çizerek, “Yeni yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum. YOLO, Türkiye’nin milli ve yerli ulaşım teknolojileri şirketlerinden biri ve Türk’lerin bir araya gelip uluslararası seviyede bir teknoloji şirketi yaratabileceğinin çok iyi bir göstergesidir. Bundan sonraki hedef mobil bireysel uygulamada aynı başarıyı tutturmak olacak" dedi.



Şu anda 14 tam zamanlı çalışan ve 250 araç sayısı ile yola devam ettiklerini anlatan Çolakoğlu, yurtdışında da aynı şekilde büyümeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.



Zihni Holding’in Yönetim Kurulu Başkanvekili Turgut Güneri ise “New York’tan Türkiye’ye temelli dönüş yaparken Uber modeline çok inanıyordum ve ulaşım teknolojileri sektöründe Türkiye’de yatırım yapmak istiyordum, YOLO’nun bu işi yaptığını duyunca, kendileriyle tanıştım ve yatırımcı olmaya karar verdim” dedi.

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