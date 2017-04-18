Amerikan eğlence ve iletişim endüstrisi, kulislerde güçlü bir şekilde dillendirilmeye başlanan bir dedikoduyla çalkalanıyor. Donald Trump ve ekibinin ABD'de idareyi ele almasıyla birlikte ekonomideki kritik kararların ülkenin deniz aşırı faaliyet gösteren dev kurumlarını da etkileyeceği sır değil. Bunların başında ise vergi reformu geliyor.

İddialara göre teknoloji devi Apple, olası bir vergi yükümlülüğünü en aza indirmek için eğlence sektörünün lokomotifi Disney firmasını satın alacak.

Apple'da CEO görevini yürüten Tim Cook geçtiğimiz günlerde, ABD'nin 2017 yılında yapacağı vergi reformlarıyla ilgili iyimser olduğunu belirtmişti. Yıllarca süren bekleyişten sonra büyük cezalar ödenmeden denizaşırı ülkelerdeki maddi kaynağın ABD'ye geri getirilmesine de yeşil ışık yakmıştı.

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Apple'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı finansal tablolarında deniz aşırı varlıklarının 230.2 milyar dolar olduğu görünüyor. Apple, bu parayı ABD'ye geri getirmek istediğinde, hele de işlem transfer yoluyla gerçekleştiği takdirde beraberinde devasa bir vergi de tahakkuk edeceği için Disney hisseleri üzerinden ortaya atılan bir senaryo konuşuluyor.

302 milyar dolarlık bir fonu kontrolü altında tutan, sektörün ciddi yatırım bankalarından RBC Capital Markets bu iddia üzerine bir analiz hazırladı ve ortaya şaşırtıcı sonuçlar çıktı. "Benzeri olmayan bir teknoloji/medya gücü" olarak nitelenen olası satın almanın gerçekleşebilmesi için Apple'ın borçlanması gerekiyor.

RBC tahminine göre Apple'ın, her Disney hissesi için % 40 acyo ödemesi gerekiyor. Toplam maliyet böylelikle 237 milyar $ oluyor. Denizaşırı ülkelerden, ABD'ye geri getirilecek 230 milyar dolar civarındaki nakit ise vergi sonrası 200 milyara dek düşüyor. Aradaki 37 milyar dolarlık fark için ise borçlanmaktan başka çare görünmüyor.

Apple, şimdiye dek en büyük satın almasını ses teknolojileri ve ürünleri üreten Beats için yapmış ve 2.2 milyar dolar ödemişti. Peki şimdi neden böyle bir senaryo düşünülüyor? Birkaç önemli nedeni var.