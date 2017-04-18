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Ceres
TEKNOLOJİ

Ceres gezegeninde buz varlığı bulundu

Ceres'te dünyadakine benzer heyelanlar meydana geliyor. Bilim adamları heyelanları cüce gezegende buz bulunduğuna dair kanıt olarak görüyor.

18 Nisan 2017 Salı, 15:38:29 Güncelleme: 15:41:28 AA

Güneş sistemindeki en büyük cüce gezegen Ceres'te, dünyadakine benzer büyük toprak kaymalarının görüldüğü ve bunların gezegende buz varlığına kanıt oluşturduğu bildirildi.

ABD'deki Georgia Teknoloji Enstitüsünün, ABD Uzay ve Havacılık Dairesinin (NASA) Dawn uzay aracının verilerini kullanarak yaptığı araştırma, Nature Geoscience dergisinde yayımlandı.

TOPRAK KAYMALARI TESPİT EDİLDİ

Ceres'te dünyadaki gibi toprak kaymalarının meydana geldiği tespit edilen araştırmada, bunların üç türe ayrıldığı kaydedildi.

Bilim adamları, Tip 1 olarak adlandırdıkları kısmen büyük, halka şeklinde ve uçlara doğru kalınlaşan heyelanların, kutuplarda buzla kaplı topraklara ve kaya buzullarına benzediğini belirtti. Bu heyelanlara, daha üst enlemlerde rastlandığı ifade edildi.

Tip 2 heyelanlarının Ceres'te en yaygın görülen toprak kaymaları olduğu, dünyada çığ düşmesi sonucu oluşan çöküntülere benzediği ve orta enlemlerde meydana geldiği bildirildi.

BUZ VARLIĞI İKNA EDİCİ

Araştırmacılar, Tip 3'ün de bir miktar buzun çarpışma halinde erimesi sırasında oluşmuş göründüğünü, bunlara daima büyük kraterlerin bulunduğu aşağı enlemlerde rastlandığını açıkladı.

Heyelanların dağılımı ve şekli göz önünde bulundurulduğunda cüce gezegenin üst katmanlarının, hacimsel olarak yüzde 10 ila 50 buz ihtiva edebileceği hesap edildi.

Araştırmanın, Ceres'te, önemli ölçüde buz bulunduğuna dair ikna edici kanıtlardan birini oluşturduğu vurgulandı.

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