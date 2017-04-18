Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2012 yılından bu yana gözlemlediği Dünya'nın gece görüntülenen yüksek çözünürlüklü görüntülerini yayımladı. İşte NASA'nın "Siyah bilye" olarak adlandırdığı görüntüler...

NASA'nın 2012'den beri sürdürdüğü çalışma kapsamında Dünya'nın gece boyunca nasıl göründüğü tespit edildi. Aslında Ay'ın yaydığı ışığın ardındaki bulutları gözlemlemek için kullanılan Operational Linescan System, bir yandan da Dünya'daki kalıcı ışıkların konumlarını tespit etmek için de kullanıldı.

NASA'nın veri görselleştirme uzmanı Joshua Stevens, "Visible Infrared Imaging Radiometer Suite" aletini, gece boyunca Dünya'nın tam yarım küre görüntülerini ortaya çıkarmak için kullandı.

Görüntülere bakıldığında en çok kentleşmiş olan bölgeler en parlak alanlar olsa da, en kalabalık bölgeler bu kadar parlak değil. Aynı zamanda şehirlerde ışık yoğunluğu kıyı şeritlerine veya limanlara doğru büyüme eğilimi göstermekte.

Nüfus yoğunluğuna ve kentleşmeye göre değişiklik gösteren parlaklık seviyesi, bazı bölgelerde gece boyunca hiç ışığın olmadığını da ortaya çıkarıyor. NASA'nın yayınladığı görüntülerde Afrika ve Güney Amerika'nın iç kesimlerindeki ormanlarda karanlık ön planda olsa da, bazı yerlerde ışıklandırmaların olduğu göze çarpıyor.

Türkiye'deki durum ise tahmin edildiği gibi. Ülkemizde gece boyunca en aydınlık olan şehirleri arasında İstanbul birinci sırada. İstanbul'u başkent Ankara takip ederken listenin devamı ülkenin kıyı şeritleri şeklinde devam ediyor..