PayPal artık Android Pay'de

Google'ın mobil ödeme platformu Android Pay bünyesine, bu sabahtan itibaren elektronik ödeme sektörünün öncülerinden PayPal da dahil oldu. İki şirket, yaptıkları açıklamada mobil uygulamalar üzerindeki etkilerini genişletmenin yanı sıra fiziksel olarak işleyen geleneksel perakendeler için de sistemlerini daha fazla kullandırmayı amaçlıyor.

PayPal ve Google arasındaki bu anlaşmayla Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Android Pay kullanıcıları Paypal hesaplarıyla Android Pay hesaplarını doğrudan eşleştirebilecek. Ortaklık entegrasyonu Discover ile sağlanacak yani Android Pay cüzdanları Discover ve Android Pay kabul eden her yerde çalışabilecek.

KREDİ KARTLARI DA EKLENECEK

Bu sayede Android Pay üzerinden Paypal hesaplarındaki parayla Uber, Subway, Dunkin' Donuts gibi anlaşmalı mekânlarda ödeme yapabilecekler.

Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, ilk olarak sadece PayPal bakiyesindeki paraların kullanılabilecek olması. Yani PayPal hesabına bağlı kredi kartları üzerinden Android Pay ile ödeme henüz mümkün değil. İlerleyen dönemde bu özelliğin de eklenmesi bekleniyor.

Böylelikle Android Pay'in desteklemediği bankalara ait kredi kartlarıyla da Android Pay kullanılabilir hâle gelecek. Google PayPal'ın beklediği genişleme etkisinin en önemli ayağını da bu hamle oluşturuyor.

TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?

Zira Apple Pay şu ana dek 86 milyon kullanıcıya sahipken Android Pay ve Samsung Pay toplamı sadece 58 milyon. PayPal geçtiğimiz yaz da Visa ve MasterCard ile işbirliğine gitmiş ve ABD içerisindeki elektronik ticaret hacmi 15 milyar $ büyümüştü.

Android Pay şu an ABD, Birleşik Krallık, Rusya, Güney Kore, Singapur, Avustralya, Japonya, Belçika, Yeni Zelanda, Polonya ve İrlanda Cumhuriyeti'nde kullanılabiliyor.

PayPal, geçtiğimiz sene BDDK tarafından alınan kararları kabul etmediği için Türkiye piyasasından çekildiğini duyurmuş ve 2017 Mart'ta geri döneceği iddialarını da yalanlamıştı. Samsung Pay'in gelecek ay ve Android Pay'in de yakın zamanda kullanımının Türkiye'de aktif hâle gelmesi bekleniyor. Bu durumda ikilinin arasındaki ortaklığın Türkiye'de nasıl işleyeceği merak konusu.