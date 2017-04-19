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Instagram internet yokken de çalışacak

Popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, bağlantı hızı ve kota sorunu yaşayan coğrafyaları düşünerek bazı özelliklerini çevrimdışı kullanıma açacağını belirtti. Internet bağlantısı yokken de kullanılabilecek özellikler önce Android platformlarda aktif olacak.

19 Nisan 2017 Çarşamba, 16:05:09 Güncelleme: 16:21:55 HABERTURK.COM

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Jose şehrinde düzenlenen Facebook F8 geliştiriciler konferansında Mark Zuckerberg çok sayıda ses getirecek haber verdi. İçlerinde en dikkat çekicilerinden biri ise Instagram kullanıcılarını ilgilendiriyor. F8 konferansında yapılan açıklamada Instagram bünyesindeki pekçok özelliğin internet bağlantısı olmadan yani çevrimdışı (offline) modda da kullanılmasını sağlayacak bir destekten bahsedildi.

Zira ABD dışındaki 600 milyon kullanıcının büyük çoğunluğu kota ya da sınırlı ve stabil olmayan internet bağlantı hızı nedeniyle Instagram deneyiminden yüzde yüz performansla faydalanamıyor. 

ÇEVRİMDIŞI MODDA INSTAGRAM'DA NELER YAPILABİLİR?

Instagram mühendisi Hendri, çevrimdışı kullanıcıların zaman akışında önceden yüklenmiş fotoğraf, video ve hikâye içeriklerini görüntüleyebileceğini belirtti.

Kullanıcılar bu içerikleri beğenebilecek, kaydedebilecek ve istediği fotoğrafa yorum da bırakabilecek. Hatta bunlara ek olarak çevrimdışıyken yayın oluşturup taslağa kaydetme seçeneği sahip olacak bir düzenleme getirilecek. Kullanıcının bu hareketleri, yeniden internet bağlantısına ulaşıldığında otomatik olarak sisteme işlenecek.

Çevrimdışı moddaki bir diğer yenilik de kişinin önceden ziyaret ettiği kullanıcı profillerinin, internet bağlantısı yokken de görünebilir olması. Instagram eski sürümlerinde keşfet sekmesine girildiğinde ya da kullanıcı kendi profilini görüntülemek istediğinde benzeri bir imkânı veriyordu.

ÖNCE ANDROID SONRA IOS

Instagram bu değişikliklerin çoğunu şimdilik Android ortamında sunacak. Nedeni ise geliştiriciler arasında daha yaygın bir kullanımı olması. İlerleyen aylarda ise daha fazla yenilik eklenmesine ve her birinin iOS için de sunulmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Instagram'ın bu hamlesindeki en büyük faktör gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkelerdeki internet bağlantısının stabil olmaması ya da stabil olsa dahi herkesin kullanamayacağı kadar pahalı olması. Benzer şekilde geçtiğimiz yıl hayata geçirilen Facebook Lite bir senede tam 200 milyon aboneye ulaşarak büyük başarı elde etmişti.

Snapchat ile kıyasıya yarışan ve özelliklerini kopyalamaktan çekinmeyen Instagram'ın, dijital açıdan henüz olgunlaşmamış coğrafyalarda yapacağı bu atılımla bir adım öne çıkmak istediği de sır değil.

Zira Snapchat yönetiminin, iddialara göre, geçen hafta Hindistan için fakir nitelemesi yapıp pazar olarak küçümser tavır takınması çok ses getirmişti. Şirket hisselerinde kayıp dahi gerçekleşmişti.

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