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Facebook Spaces
TEKNOLOJİ

Sanal gerçeklik platformu Facebook Spaces tanıtıldı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 16:49:49 Güncelleme: 17:00:33 AA

Facebook, sanal gerçeklik uygulaması Facebook Spaces'in beta versiyonunu, geliştiriciler için düzenlediği F8 2017 Konferansında tanıttı. ABDnin Kaliforniya eyaletindeki San Jose şehrinde düzenlenen konferansı, canlı olarak ODTÜ Teknokent geliştiricileri ve meraklılar takip etti.

Facebookun Sosyal Sanal Gerçeklik ekibinin başında yer alan Rachel Franklin, sunumunda, kullanıcıların sanal dünyada etkileşim içinde olmasını sağlayan Facebook Spaces isimli platformu tanıttı.

Facebook Spaces'in, Facebook tarafından oluşturulan ilk ürün olduğunu ifade eden Franklin, platformun, Oculus mağazasındaki erken erişim bölümünden indirilebileceğini belirtti. Sunumda, Oculus Rift ve Touch olarak adlandırılan özel bir gözlük sayesinde, Facebook'a konulan video ve fotoğraf gibi paylaşımların sanal gerçeklik formatında göründüğü aktarıldı.

Facebook Spaces

 

ÜÇ BOYUTLU EFEKT DÖNEMİ

Kullanıcılar, Facebook Spaces ile üç boyutlu nesneler çizebilmenin yanı sıra sanal gerçeklik formatında olmak üzere Facebookta fotoğraf veya video paylaşabiliyor ya da Messenger videoyu kullanarak arkadaşlarıyla görüntülü arama gerçekleştirebiliyor.

Ayrıca konferansta konuşan Facebook'un kurucusu olan CEO görevini de yürüten Mark Zuckerberg, artırılmış gerçeklik teknolojisinin önemine işaret ederek, bu teknoloji sayesinde üç boyutlu efektlerin Facebook'a yüklenen fotoğraflara uygulanabileceğini söyledi.

Şu ana kadar hiç kimsenin bir artırılmış gerçeklik platformu oluşturmadığını dile getiren Zuckerberg, yaptığı sunumda, öz çekimlere (selfie) eklenebilen kamera efektlerine dikkati çekti.

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK

Cep telefonu kamerasını ilk artırılmış gerçeklik platformuna dönüştüreceklerini söyleyen Zuckerberg, kullanıcıların bu açık platformda kendi efektlerini oluşturabileceğini ve bu efekt havuzunda farklı kültürlere ait binlerce efektin yer alacağını kaydetti.

Platformun beta sürümünün kullanıma hazır olduğunu belirten Zuckerberg, ek olarak Messenger gibi Facebook uygulamalarına, artırılmış gerçeklik teknolojisinin dahil edilmesinin planlandığını ifade etti.

Yakın bir gelecekte de cep telefonlarında izlenen video ve canlı yayınlara da dijital nesnelerin yerleştirilmesinin yaygınlaşabileceğini belirtti.

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