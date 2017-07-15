TEKNOLOJİ
Xiaomi Mi 6 satışa çıktı
19 Nisan 2017 Çarşamba, 18:33:26 | Güncelleme: 15 Temmuz 2017 Cumartesi, 18:13:14
HABERTURK.COM
Çinli üretici Apple ve Samsung amiral gemilerine yakın özellikteki Xiaomi Mi 6 telefonu tanıtmıştı. Ürün artık Türkiye'de de distribütör garantisiyle satışa çıktı. İşte Mi 6 modelinin ilk kez deneyimlenecek özellikleri ve fiyatı
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Çinli telefon üreticisi Xiaomi yeni amiral gemisi Mi 6 ürününü tanıttı.
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Telefon, bir fiyat performans ürünü olmasına rağmen son derece üst düzey donanıma ve bileşenlere sahip.
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Cihaz son derece sade bir tasarıma sahip ama hatları oldukça şık görünüyor.
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Telefonun yan çerçeveleri tamamen çelikten üretilmiş.
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Xiaomi mi 6 korunaklılık açısından da beklentiyi artırıyor.
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Sim kartı girişleri dahi suya karşı dayanıklı teknolojiye sahip.
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Telefonun parmak izi okuma sensörü home tuşunun altına gömülmüş.
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Xiaomi Mi 6 görece uygun fiyatına rağmen donanım açısından ise iPhone ve Samsung'un amiral gemileriyle yarışacak düzeyde.
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Snapdragon 835 işlemciyle gelen telefon çift SIM desteğine sahip.
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8 çekirdekli işlemci 4x2.45 GHz Kryo ve 4x1.9 GHz Kryo saat hızlarında işliyor.
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Xiaomi Mi 6, grafik tarafında Adreno 540 arabirimi kullanıyor.
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Xiaomi ekibi RAM anlamında 6 gigabayt'ta karar kılmış.
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1920 X 1080 HD çözünürlüğün yanı sıra 428 ppi piksel sıklığına sahip olan telefonda 16 milyon renk ve IPS desteği de mevcut.
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Xiaomi Mi 6 ekran uzunluğunda ise Samsung'un gerisinde, 5.15 inç olarak satılacak.
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Ancak 1 nitlik ultra karanlık ışık teknolojisi mavi ışığın etkilerini düşürüyor ve gözü yormuyor.
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600 nit parlaklık seviyesiyle ortalama üstü parlaklık sunan telefon 4x düşük parlaklık düzeyiyle de gece rahatlıkla kullanılabilir.
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Telefonun en şaşırtıcı taraflarından biri ise 2X2 dual Wi-Fi ile gelmesi.
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1X1 Wifi sunan çoğu telefondan farklı olarak Xiaomi Mi 6 iki misli daha geniş ağ bağlantısı deneyimlemenin önünü açmış.
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Telefonun arka panelini çevirdiğinizde ikili kamerayı göreceksiniz.
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5.15 inç ekranda çift kamerayı ilk kullanma unvanını da böylelikle Xiaomi Mi 6 eline geçirmiş oluyor.
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Selfie ve görüntülü aramalarda kullanılabilecek ön kamera 8 megapiksel değerine ve 2K sensörlere sahip.
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Arkadaki iki kamera ise 12 Megapiksel çözünürlüğünde netliğe sahip ve kayıpsız olarak 2X zum yapabiliyor. Yazılım desteği alınırsa 10X yakınlaştırma da mümkün.
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İki kamera geniş açı ve telefoto olarak ayrılmış. 4 yönlü OIS imkânı da sunuyor.
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Daha iyileri olsa da, çift tonlu LED flaş ve 2K olarak 30 FPS video çekim gücü fotoğraf ve video sevenleri tatmin edecek düzeyde.
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Telefonda Type C giriş ve hızlı şarj olanağı da var. Batarya ise 3350 mAh gücünde. Optimizasyonlarla 1 tam gün dayanabilir.
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Xiaomi Mi 6 üç farklı renk seçeneğiyle satılacak. Mavi ve gümüş standart.
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İlerleyen dönemde ise seramik renginin sunulması bekleniyor.
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Telefonun en büyük handikaplarından biri 3.5 mm. jak girişinin kaldırılması.
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Yine de çift hoparlör desteği ve ahizedeki speaker işleviyle stereo deneyimi elde edilebilir.
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Xiaomi Mi 6'da devrim yaratacak özellik ise 4 tarafının da camla kaplı olması.
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İki taraflı, üç taraflı ve dört taraflı 3D cam arasındaki fark görselden daha net anlaşılabilir.
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Android 7.1.1 işletim sistemiyle gelecek telefon 28 Nisan'da satışa çıkacak.
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64 ve 128 GB versiyonlarıyla satışa sunulacak telefonun fiyatı ise bu özelliklere göre hesaplı görünüyor.
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64 GB fiyatı lokal olarak 2449 Yen yani yaklaşık 1300 TL, 128 GB ise 2889 Yen yani 1500 lira. Türkiye'de ise vergilerle birlikte 2000 ila 2250 TL arasında satılıyor.