TEKNOLOJİ

Xiaomi Mi 6 satışa çıktı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 18:33:26 HABERTURK.COM

Çinli üretici Apple ve Samsung amiral gemilerine yakın özellikteki Xiaomi Mi 6 telefonu tanıtmıştı. Ürün artık Türkiye'de de distribütör garantisiyle satışa çıktı. İşte Mi 6 modelinin ilk kez deneyimlenecek özellikleri ve fiyatı

  • 1 Xiaomi Mi 6 satışa çıktı
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    Çinli telefon üreticisi Xiaomi yeni amiral gemisi Mi 6 ürününü tanıttı.

  • 2 Xiaomi Mi 6 satışa çıktı
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    Telefon, bir fiyat performans ürünü olmasına rağmen son derece üst düzey donanıma ve bileşenlere sahip.

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    Cihaz son derece sade bir tasarıma sahip ama hatları oldukça şık görünüyor.

  • 4 Xiaomi Mi 6 satışa çıktı
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    Telefonun yan çerçeveleri tamamen çelikten üretilmiş.

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  • 5 Xiaomi Mi 6 satışa çıktı
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    Xiaomi mi 6 korunaklılık açısından da beklentiyi artırıyor. 

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YORUMLAR 15
  • Misafir 05 Mayıs 2017 Cuma 12:31
    malasef ulkemiz vergi rekortmeni bakalım kaç katıyla gelecek buraya
  • Misafir 04 Mayıs 2017 Perşembe 12:05
    Bİz bir telefon kendimize alırken bir tane de devlete hediye ediyoruz. istikarar sürüyor yani dünyanın en yüksek vergi veren ülkesinde. Yata mücevhere vergi sıfır olan fakire oluyor
  • Misafir 25 Nisan 2017 Salı 13:29
    heveslenmeyin arkadaşlar resimlere dikkatli bakarsanız şarz kısmı dandik pilastik
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