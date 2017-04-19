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United Airlines skandalı "Remove Airlive Passenger" adlı mobil oyuna taşındı!

United Airlines'da bir yolcunun yaka paça sürüklenerek uçaktan atılmasına bir de "mobil oyun" eleştirisi geldi. İşte United Airlines'a eleştiri için hazırlanan "Remove Airlive Passenger" oyunu...

19 Nisan 2017 Çarşamba, 20:56:49 Güncelleme: 21:04:19 HABERTURK.COM

United Airlines'ın bir yolcuyu yaka paça uçaktan atması skandalıyla sosyal medya sallanmış, binlerce kullanıcı konuyla ilgili tweetler atmış ve imza kampanyaları başlatmıştı. Şimdi de United Airlines'da yaşanan skandal oyun haline getirildi. İşte "Remove Airlive Passenger" oyunu...

UNITED AIRLINES SKANDALI OYUN OLDU

Yolculardan birini uçaktan yaka paça sürükleyerek atan United Airlines görevlileri, markaya ciddi oranda zarar vermiş ve sosyal medyada binlerce kişinin tepkisini çekmişti. Zira, yolcular da artık uçuşlarında United Airlines'i tercih etmeme yolunda karar almış ve United Airlines'ın bu hareketine karşılık imza kampanyaları başlatmıştı.

Şimdi de yaşanan skandal eleştiri için bir mobil oyun haline getirildi. Oyuna bir görevli rolünde başlanıyor ve uçaktaki koltuklarda oturan yolcuları yumruk atarak uçaktan dışarıya atıyorsunuz. Her seviyede biraz daha hızlanarak zorlanan "Remove Airlive Passenger" oyununda eğer boş koltuğa dokunursanız oyun bitiyor.

Sosyal medyada United Airlines'a insanlar ve rakip markalar tarafından gelen eleştirilerden sonra yapılan bu oyun, en ağır eleştiri olmuş gibi gözüküyor. Şimdiden 100 indirmeye ulaşılan oyunun Android markette 4,8 yıldız ortalaması bulunuyor.

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