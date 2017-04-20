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Bose'a izinsiz dinleme davası

Kyle Zak isimli bir kişi, Connect uygulamasıyla kullanıcılarını bilgilendirmeden dinlediğini iddia ettiği ses teknolojileri üreticisi Bose'a tam 5 milyon dolarlık dava açtı.

20 Nisan 2017 Perşembe, 22:13:19 Güncelleme: 22:15:30 HABERTURK.COM

Dünyanın en popüler kulaklık üreticilerinden Bose, önemli bir iddiayla karşı karşıya. Kullanıcılarını izinsiz bir şekilde dinlediği iddia edilen Bose’a, gizliliği ihlâl ederek topladığı bu verileri üçüncü partilere sattığı gerekçesiyle dava açıldı.

Chicago, ABD’de yaşayan Bose kullanıcısı Kyle Zak tarafından açılan davada, Bose’un Android ve iOS uygulaması Connect aracılığıyla kullanıcıları izlediği belirtiliyor.

İddiaya göre, Bose QuietComfort 35 kullanıcısı olan Zak, kulaklığından daha iyi faydalanmak için tavsiye edilen Connect uygulamasını indirdi.

Bir süre sonra da uygulamanın verilerini izinsiz bir şekilde Segment.io gibi şirketlerle paylaştığını fark etti.

Bose uygulaması aracılığıyla kullanıcıların müzikten podcast’e tüm dinleme alışkanlıklarıyla ilgili kayıt tutuyor ve bu kayıtları ilgili taraflarla paylaşıyordu.

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Deneyimden yola çıkan Zak, farklı Bose kullanıcılarını da incelediğini ve SoundSport Wireless, Sound Sport Pulse Wireless, QuietControl 30, SoundLink Around-Ear Wireless Headphones II ve SoundLink Color II kulaklıklarının tümünün bilgi sızdırdığını iddia ediyor.

Bose’un Connect uygulaması kayıt sırasında kullanıcıları bilgilendirmiyor ve veri kaydı/paylaşımı hakkında bir sözleşme sunmuyor. Zak, davayla Bose’dan 5 milyon dolar tazminat istiyor.

Bose tarafından yapılan resmi bir açıklama henüz yok, gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

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