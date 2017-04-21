Cep telefonu beyin tümörüne neden oldu

İtalya'da bir mahkeme aşırı süreyle cep telefonu kullanımının beyin tümörü oluşumuna neden olabileceğine hükmetti. Cep telefonu kullanımının beyin tümörü oluşumuyla ilişkisini hukuk böylelikle ilk kez onaylamış oldu. Karar emsal olma niteliği taşıyor. 11 Nisan'da çıkan kararın gerekçesi Perşembe akşamı, temyize açık olmak üzere açıklandı.

57 yaşındaki Roberto Romeo, 15 yıl boyunca iş için günde 3-4 saat cep telefonu kullandığını ve bunun beyin tümörüne neden olduğunu belirterek şikâyetçi oldu. Cep telefonlarını şeytanileştirmek istemediğini belirten Romeo sadece teknolojiyi nasıl kullanmak gerektiğine dair daha bilinçli olunmasını ve yetkililerin de konuyla ilgili uyarıda bulunmasını istiyor.

Seçim şansım yoktu. 15 yıl boyunca evde, arabada mesaimi yapmak ve iş arkadaşlarımla konuşabilmek için cep telefonu kullandım. Sağ kulağımda bir sorun hissetmeye başladım ve 2010 yılında tümör tespit edildi Roberto Romeo

Roberto Romeo (ortada) avukatlarıyla mahkeme sonrası açıklama yaparken.

TÜMÖR ÇIKARILDI AMA SAĞIR OLDU

Müşteki Romeo'nun avukatları Stefano Bertrone ve Renato Ambrosio, tarihte ilk kez yargı organlarının cep telefonlarının uygunsuz kullanımıyla beyin tümörü oluşumu arasında neden sonuç ilişkisi kurduğunu belirterek hükmün önemine vurgu yaptı.

Romeo'da ortaya çıkan beyin tümörü iyi huylu olmasına rağmen çok büyük olduğu ve beyne yayıldığı için ameliyatla çıkarıldı. Ancak tümörün çıkarılabilmesi için kulaktaki akustik sinirler de alınmış.

Romeo bu nedenle sağ kulağındaki duyma yetisini tamamen kaybetti. Ağzının bir bölümününde de kısmi felç meydana geldi.

AYDA 500 EURO TAZMİNAT

Tıp uzmanları Romeo'nun vücut fonksiyonlarında % 23 kayıp olduğunu söylüyor. Mahkeme yargıcı da bu nedenle iş yeri kazalarına karşı sigortadan sorumlu INAIL tarafından ödenmek üzere Roberto Romeo'ya aylık 500 Euro ödenmesine hükmetti.

Davada bilirkişi olan dinlenen ve genetik alanındaki çalışmalarıyla bilinen Profesör Angelo Gino Levis, söz konusu vakada insanların günlük 16-32 dakika arasındaki standart kullanımının fazlasıyla aşıldığını ve bunun da sağlık açısından iki misli risk oluşturduğunu belirtti.

Bilimsel araştırmalar standart cep telefonu kullanımının potansiyel risklerinin insan sağlığına büyük oranda ciddi bir tehdit oluşturmadığını belirtiyor. Bazı çalışmalar ise yoğun kullanımın bir takım riskler barındırdığı bulgusuna sahip. Birçok uzman ise görece yeni bir teknoloji olduğu için net bir değerlendirme yapmanın erken olduğu görüşünde.