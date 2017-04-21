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yenilenebilir enerji ile çalışan gemi
TEKNOLOJİ

Küçük mucitten yenilenebilir enerji ile çalışan gemi

Konya'da ortaokul öğrencisi Doğan'ın, güneş, rüzgar enerjisi ve atık yağ ile çalışan gemi prototipi, TÜBİTAK Bölge Yarışmasında birinci seçildi

21 Nisan 2017 Cuma, 12:23:38 Güncelleme: 12:27:56 AA

Konya'da ortaokul öğrencisi Ömer Faruk Doğan, güneş, rüzgar enerjisi ve atık yağ ile çalışan gemi prototipi tasarladı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi kampüsünde düzenlenen 11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Konya Bölge Yarışması'na, Konya, Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Karaman ve Burdur'dan gelen ortaokul öğrencilerinin 500'e yakın projesi sergilendi.

Yarışmada Özel Gençlik Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Ömer Faruk Doğan'ın "Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile Çalışan Gemi" projesi, TÜBİTAK jürisince fizik branşında bölge birincisi seçildi.

BİRİNCİ SEÇİLEN GEMİSİNİ BİR HAFTADA YAPTI

Projenin sahibi Ömer Faruk Doğan, fosil yakıt yerine yenilenebilir enerji kaynağı ile hareket edebilen bir araç tasarlamayı hedeflediğini söyledi.

Güneş, rüzgar ve atık yağ enerjisiyle gemi yapmayı bilimsel çalışmaların yer aldığı bir dergide gördüğü modelden etkilenerek hayata geçirdiğini aktaran Doğan, öğretmenlerinin de desteğiyle AR-GE çalışmasının ardından geminin prototipini bir haftada yaptığını ifade etti.

YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE ÇALIŞAN GEMİ

Doğan, gemi yapımına ilişkin şunları kaydetti:

"Öncelikle metalden gemi maketi yaptık. Alt kısmına iki bakır boruyu, suyun içinde olacak şekilde lehimledik. Borunun ucuna atık yağ koymak üzere kaşık yerleştirdik. Atık yağın yanması ile borunun içindeki su ısınıyor ve buhar enerjisi elde ediyoruz. Geminin önüne 2'ye 4 santimetre ebadında güneş paneli koyduk. Bunu mini elektrik motoruna bağladık. Buradan elde ettiğimiz enerji ile motor hem gemiyi hareket ettirdi hem de üstündeki rüzgar gülünü çalıştırdı. Bu ekstra güç ile gemimiz kapasitesinin üstünde hareket kabiliyetine ulaştı. Elde ettiğimiz enerjiyi küçük bir dinamo marifetiyle depolayabiliyoruz. Yaptığımız testleri başarıyla tamamladık ve gemiyi içi su dolu leğende yüzdürmeyi başardık. Hedefim yarışmanın Türkiye geneli sergisinde birinci olmak. Projemizin hayata geçmesini umuyorum. Ülkemize fayda sağlayacak bir çalışmadır. Projemizin birinci olması çok sevindirdi."

Projenin danışmanı Havva Nur Çalış ise enerjinin önemi ve verimli kullanılması için farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını vurguladı.

Proje tabanlı eğitim-öğretime önem verdiklerine işaret eden Çalış, "Bilişsel beceri analiz testi sonuçlarına göre oluşturduğumuz proje ekiplerimizle çalışmalar yapıyoruz. Bu yıl TÜBİTAK Bölge Yarışması'na 5 proje ile katıldık ve 2 projemiz sergiye katılma hakkı kazandı. Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile Çalışan Gemi Projesini finale taşıdık." diye konuştu.

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