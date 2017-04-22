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TCG Bayraktar Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi

22 Nisan 2017 Cumartesi, 15:41:14 AA

Türkiye'de özel sektör tersaneleri tarafından inşa edilen en büyük ve ileri teknolojiye sahip harp gemisi özelliğini taşıyan TCG Bayraktar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi

  • 1 TCG Bayraktar Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi
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    Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türkiye’nin halihazırda dünyada bir savaş gemisini milli olarak tasarım, inşa ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkeden biri konumunda olduğunu belirterek, “Bu açıdan Türkiye, 2023 hedeflerini yakalamıştır." dedi.

  • 2 TCG Bayraktar Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi
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    Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından yürütülen Amfibi Gemi (LST) Tedarik Sözleşmesi kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacına binaen, ana görev fonksiyonu amfibi harekat ve ateş desteği olan amfibi gemi (LST-Landing Ship Tank) için başlatılan çalışmalar kapsamında, Anadolu Deniz İnşaat Kızakları Sanayi ve Ticaret AŞ (ADİK Tersanesi) tarafından inşa edilen TCG Bayraktar, düzenlenen törenle Deniz kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

  • 3 TCG Bayraktar Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi
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    Törende konuşan Bakan ışık, yeni bir heyecanı birlikte paylaştıklarını belirterek, Çaka Bey, Barbaros Hayrettin Paşa’nın torunları olarak bu milletin evlatlarına imkanlar sunulduğu zaman neleri başarabileceğinin yeni bir örneğini bugün bütün dünyaya gösterdiklerini söyledi.

  • 4 TCG Bayraktar Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi
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    Büyük bir gururu yaşadıklarını dile getiren Işık, savunma sanayi açısından son derece önemli bir teslim töreni için bir arada olduklarını kaydetti.

  • 5 TCG Bayraktar Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi
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    Bakan Işık, Türkiye’nin geride kalan 14 yılda hayatın her alanında çok büyük bir değişim ve gelişime imza attığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

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