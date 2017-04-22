TCG Bayraktar Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi

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Denizciliğin gelişmesi için her zaman verdiği büyük destekler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım ile bu geminin yapımına katkı sağlayanlara teşekkür eden Işık, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın bu gemimizi barış ve huzur dolu günlerde kullanmasını, inşallah savaşa ihtiyaç olmaz diyoruz ama ihtiyaç olduğu durumda da en güzel, en verimli şekilde kullanmasını diliyorum." şeklinde konuştu.