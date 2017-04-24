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Cep telefonları DNA ile üretilecek

Ginkgo Bioworks isimli girişim için DNA dizilemesi sayesinde genetik kodların okunması ve sentezlemeyle yeniden yazılabilmesini biyolojik olarak programlamak mümkün. Bu yolla mikro organizmalardan şeftali kokusu, gül yağı üreten Amerikalı firma akıllı telefonların dahi yapılabileceğini düşünüyor.

24 Nisan 2017 Pazartesi, 11:54:25 Güncelleme: 12:24:06

Boston merkezli bir girişim, üretim araçlarında biyolojinin kullanabilmesi için çalışıyor. Ginkgo Bioworks isimli firma doğru malzemelerle akıllı telefon dahi üretilebileceğini iddia ediyor.

Genetik bilimi sayesinde doğru içerik kullanılarak bir tohumdan ağaç gövdesi, yaprak ve çiçek üretilebilir duruma geldi. Ginkgo Bioworks kurucusu Jason Kelly ise diğer insanlardan farklı olarak bir tohuma baktığında kabına sığmayan bir üretim görüyor. Diğer canlıları alıp DNA yapılarının değiştirildiği takdirde sanayi üretimlerinin de gerçekleşebileceğine inanıyor.

Biyolojinin merkezinde dijital kod ve DNA var. Bilim artık DNA dizilemesi sayesinde bu kodları okuyabiliyor. Hatta bunu akıllı telefonlarla dahi yapabiliyor ve bu kodu DNA sentezlemesiyle yeniden yazma becerisine de sahip. Ginkgo kurucusu Kelly'ye göre eğer bir kodu okuyup yazabiliyorsanız programlanız da mümkün.

Peki biyolojiyi üretmek için programlayabilmek mümkün mü? Ginkgo için evet ve bu sayede gelecekte akıllı telefonlar dahi biyoloji ve DNA sayesinde üretilebilir.

Boston merkezli girişim şimdilik ufak ufak gidiyor. Maya gibi küçük bakterilerin genetiğini değiştirerek parfüm ve gıda endüstrisindeki müşterisi için şeftali gibi kokan bir bileşik üretti.

MAYADAN ŞEFTALİ KOKUSU YAPTILAR

İlk olarak istenen kokuyu üretmek için şeftalinin genetik kodu incelendi. Sonrasında mayanınkiyle karşılaştırıldı ve mayanın genetik kodu istenen koku için değiştirildi. Geriye kalan kısım ise standart bir bira üretiminden farksız. Maya gelişiyor ve katlanarak çoğalıyor. Sonrasında da özü çıkarılarak şişeleniyor. Benzer şekilde gül yağı da üretildi.

Kelly'ye göre bu şekilde, gelecekte akıllı telefon da üretilebilir. Zira dünya toplumlarının klasik üretim şekli olan Yerküre'de bir kaynak bulunması, onun çıkarılması ve sonra da işlenerek seri halde çoğaltılması ile biyolojinin doğal gelişimi ve kendini tekrarlayarak çoğalması Kelly için birbirinin aynısı. Tek fark, tohumu attıktan sonra bunun fabrikasız olarak gerçekleşmesi.

MIT çıkışlı olan Ginkgo araştırmacıları elektronikten yapay dokulara her şeyin biyoloji ile üretilebileceği bir gelecek düşlüyorlar. Biyolojik üretimle bir telefonun kendi kendini bu şekilde yenileyebileceğini düşünüyorlar.

Ginkgo şimdilik meyve kokularına odaklanmış durumda ama ikinci nesil robotik laboratuvarlarının sonraki amacı teknolojik ekipmanlar.

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