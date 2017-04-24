Samsung Electronics Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, tam 136 bin takipçisiyle Twitter'ı en aktif kullanan üst düzey yöneticilerden biri. Tansu Yeğen, gün içerisinde bilim ve teknoloji dünyasından ilginç haberleri paylaşıyordu.

50 yaşındaki başarılı yönetici, son dönemde kendisine gelen iş, ücretsiz ürün talepleri ve benzeri çeşitli isteklerden bunalarak kendi konumundaki bir yönetici için Twitter'da bulunmanın iyice zorlaştığından bahsettiği bir mesaj yayımladı.

"Bu duyuruyu okumanızı rica ediyorum..." başlığıyla mesajını paylaşan Tansu Yeğen, öğle saatlerinde söz konusu mesajı panosuna sabitleyerek hesabını kapatacağını belirtti.

— Tansu Yegen (@TansuYegen) April 24, 2017

Tansu Yeğen'in yaptığı açıklama ise şöyle:

"Son 2 yıldır aktif şekilde kullandığım Twitter hesabımı bu gece itibariyle kapatacağım haberini paylaşmak istiyorum.

Twitter ortamını ve paylaşmayı sevdiğim için sizlerle teknolojilerde ilerlemeleri basit bir dilde paylaşmaya çalıştım. Bu dönem içinde Direkt Mesaj (DM) sadece takip ettiğim kişiler tarafından kullanılabiliyordu, fakat bu dönemde ortaya atılan ve benden yardım rica eden kullanıcılara iş yükümden dolayı ancak geç cevap verebiliyordum. Bu yüzden eleştiri alıyordum.



Daha sonra herkes bana DM atabilsin diye herkese bana mesaj atabilme seçeneğini aktif hale getirdim. Fakat bu seer, hemen cevap bekleyenleer, maddi destek ve iş isteyenler, ücretsiz ürün talebinde bulunanlar, ağır dillerle farklı konularda yazanlar hesabı çalıştırma konusunda beni çok zorlamaya başladı. Buna da razıydım ama bazı birebir yazışmalarımın son aylarda Photosop ile değiştirilip belirli forumlarda yanlış anlamalara sebep verebilecek şekilde değiştirilmesinin önüne geçemedim.



Şunu anladım ki her şeye rağmen bir yöneticinin Twitter ortamında hesabını aktif tutabilmesi çok zor.



Parlak bir geleceğimiz için inovasyon ve eğitimi en ön planlda tutmamız ve bireyler, eğitim kurumları, kurumlar olarak bu alanda gece gündüz çalışmamız gerektiğine çok inanıyorum. Ben ülkem için bizzat bu yönde elimden geleni yapmaya devam edeceğim.



Eğer bu süreç içinde herhangi birinizi istemeden de olsa kırdıysam lütfen affediniz.

Bu dönem içinde beni takip ettiğiniz, değerli fikirlerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ederim.



Başka ortamlarda görüşmek üzere,



Saygı ve sevgilerimle,

Tansu Yeğen"

TANSU YEĞEN KİMDİR?

1985 Alman Lisesi mezunu Tansu Yeğen, eğitim hayatına Boğaziçi Üniversitesi’nde Elektronik Mühendisliği bölümünde devam etti. Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Tansu Yeğen, iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Tansu Yeğen, kariyerine 1991 yılında Digital Equipment’ta başlayarak 3 yıl sonra Hewlett Packard Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü olmuştur. Buradaki görevi boyunca PC, dizüstü bilgisayar ve sunucu bilgisayarları pazarında Hewlett Packard Türkiye'nin birinci sıraya konumlandırılmasında önemli katkıları oldu.

1998 yılında Microsoft Türkiye’nin Pazarlama Müdüğü görevini üstlenen Tansu Yeğen, 1999 yılı itibariyle Microsoft’taki görevine Genel Müdür Yardımcısı olarak devam etti. Şirkette çalıştığı 7 yıl süresince Microsoft ekibi ile gerçekleştirilen “KOBİ’lere Yönelik Çözüm 2000 Projesi”, dünya çapında 245 proje değerlendirilmesi arasından “En İyi Uygulama” olarak seçildi.

Tansu Yeğen, daha sonraki yıllarda sırayla Apple , Turkcell Ukrayna, Turkcell Avrupa ve IBM 'de Genel Müdür görevlerini yapan Tansu Yeğen, 2013 yılından beri Samsung Türkiye’de Başkan Yardımcısı olarak çalışmaktadır.