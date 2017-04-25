Spotify giyilebilir teknoloji üretecek

Internet üzerinden müzik veri akışı sağlayan Spotify platformu, web sayfalarından verdikleri bir iş ilanına bakılırsa donanım işine giriyor.

Kıdemli Ürün Yöneticisi arayan şirketin aradığı niteliklere ve iş tanımına bakılırsa yeni gelecek ürünün giyilebilir bir teknoloji olması muhtemel.

Spotify için özel tasarlanmış bir cihazı mantıklı kılacak birçok neden var. Aslına bakılırsa Spotify, daha önce de giyilebilir teknoloji ve sağlık ürünlerine dair adımlar atmıştı.

Hâlihazırda Samsung Gear 3 modellerinde müzik yayına ve depolanmasına imkân vererek çevrimdışı dinlenmesini sağlayan bir Spotify entegrasyonu var. Google'ın Android Wear platformu için beklenen güncelleme de daha fazla müzik akışı ve indirme opsiyonu sağlayacak. Applewatch üzerinde de uygulama kullanılabiliyor.

Spotify buna rağmen farklı fikirler üzerinde çalışmaya devam ediyor.

İLK DENEME DEĞİL

Kitlesel fonlama yönetmiyle kurulan Tayvan merkezli akıllı saat üreticisi Pebble, şu anki sahibi Fitbit'e satılmadan önce GPS aktivasyonlu, bağımsız çalışan bir Android cihaz üzerinde çalışıyordu.

En önemli özelliğinin ise Spotify olacağı söyleniyordu. Pebble Core adı verilen cihaz, müzik yayınının yanı sıra kaydedilmiş parçaların da çalışma esnasında çalınabilmesini sağlayacaktı fakat plan gerçekleşmedi ancak Spotify bu fikri çöpe atmamış görünüyor.

SESLİ AKTİVASYON VE NABZA GÖRE MÜZİK

Nabız ölçebilen kulaklıklar üreten Lifebam firmasında CEO koltuğuna oturan Omri Yoffe'ye göre Spotify, koşu temposu ve antrenman yoğunluğuyla Spotify havuzunda bulunan şarkıların ritmini eşleştirecek bir algoritma peşinde ve bunu giyilebilir bir teknolojide buluşturmayı hedefliyor. Zira şu an böyle bir teknoloji hizmeti yok.

Akla yatkın gelen teorilerden biri de Amazon Echo ve Google Home de olduğu gibi sesle aktive edilen ve AirPod benzeri kablosuz kulaklıklarla oynatma listelerini otomatik olarak çalabilecek bir hazırlık.