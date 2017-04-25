ABD ve Avrupa'da çalışanlar, robotların işlerini ellerinden alacağını düşünüyor

İş dünyasında yapay zekanın yükselişiyle beraber, son yıllarda teknolojinin dönüştürmediği neredeyse hiçbir iş alanı kalmadı.

Dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden Oracle'a bağlı insan kaynakları yönetimi şirketi Oracle HCM'nin ABD ve Avrupa'da yaptığı araştırmaya göre, gelişmiş ülkelerde çalışanların yüzde 78'i robotların ve yapay zekanın gelecek üç yılda çalıştıkları iş kolunu etkileyeceğini, önemli bölümü ise robotların yükselişiyle işlerini kaybedeceklerini düşünüyor.

haberturk.com'un derlediği habere göre, araştırmanın başlıca sonuçları şöyle:

- Avrupa'da robotların gelecek üç yılda iş dünyasına hakim olacağını düşünenlerin en fazla olduğu yer, yüzde 70'le Fransa. Bu oranın en düşük olduğu yer ise yüzde 54 ile Almanya.

- Robotların işlerini ellerinden alacağını düşünenlerin en fazla olduğu ülkeler, yüzde 69 ile Almanya ve Hollanda.

Ankete katılanalrın yüzde 20'si robotların iş dünyasına girişiyle daha fazla iş olanağı oluşacağına, yüzde 40'ı ise iş kapasitesinin düşeceğine inanıyor.

- Çalışanların çoğu, en çok gelişen teknolojiye uyum sağlayamamaktan endişeli. İşletmeler de, yeni teknolojileri kullanabilecek eğitime ve niteliğe sahip insan kaynakları bulamayabileceklerini düşünüyor.