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Linkedin 500 milyon üyeyi geçti

Linkedin, geçtiğimiz aylarda uğradığı siber saldırıya rağmen büyümeye devam ediyor. iş dünyasındaki insanların birbirleriyle iletişim kurmasını amaçlayan sosyal medya sitesi Linkedin 500 milyon üyeyi devirdi.

25 Nisan 2017 Salı, 17:47:21 Güncelleme: 17:56:02 HABERTURK.COM

Linkedin, açıldığı 2003 yılından bu yana büyümesini sürdürerek üye sayısında bir eşiği daha geçti. İş dünyasındaki insanların birbirleriyle iletişim kurmasını ve bilgi alışverişi yapmasını amaçlayan kariyer odaklı, profesyonel sosyal medya platformu olan Linkedin 500 milyon üyeyi aştı.

Facebook, Twitter, Snapchat ya da Instagram kadar gürültü koparmasa da Linkedin, sosyal medya kullanıcıları arasında % 7 paya sahip. 2015 Ekim ayından 400 milyonu aşan oluşum, 9 ay sonra 50 milyon üye daha kazanmıştı.

Aradan bir yıl geçmeden bir 50 milyonluk kitle daha kazanan Linkedin böylelikle yarım milyar insana ulaşmış oldu. 

2016 Haziran ayında 26 milyar dolar karşılığında Microsoft tarafından satın alınan Linkedin, arkasında yazılım gücüyle daha da büyümeyi hedefliyor.

Üye tabanı 200 ülkeyi aşan Linkedin üzerinde an itibarıyla 9 milyon şirket kayıtlı. Toplam 10 milyon civarında da aktif iş ilanı bulunuyor.

Ülkelere ve şehirlere göre LinkedIn üyelerinin dağılımı

EN ÇOK LINKEDIN ÜYESİ HANGİ ÜLKEDEN?

Linkedin, geçtiğimiz yıl Peace isimli bir korsan tarafından yapılan siber saldırıda 167 milyon üyesinin bilgilerinin çalınmasına engel olamayarak duyulan güveni bir nebze sarssa da kısa sürede toparlanma emareleri göstermişti. 

Ziyaretçiler daha diğer sosyal medya platformlarda olduğu kadar vakit geçirmese bile Linkedin için üretilen içerikler de gitgide artıyor.

Haftalık 100 bin makalenin yer aldığı Linkedin platformunda en çok bağlantı sahibi ülkeler ise Birleşik Arap Emirlikleri, Hollanda, Singapur, Birleşik Krallık ve Danimarka. ABD ise ilk 5'te değil. Türkiye ise en hızlı büyüyen ülkelerin başında geliyor.

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