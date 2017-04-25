Jeff Norris NASA'dan Apple'a transfer oldu

Apple, son dönemin teknolojideki popüler alanı Augmented Reality olarak bilinen 'Artırılmış Gerçeklik' çalışmalarına devam ediyopr. Bloomberg haberine göre, Apple yakın zamanda NASA'da görevli olan yeni teknolojilerde uzman olduğu belirtilen Jeff Norris'i işe aldı.

Artırılmış gerçeklik ve 'Sanal Gerçeklik' konularındaki çalışmalarıyla bilinen Jeff Norris, iddialara göre bu yılın başlarında Apple'a katıldı ve şirketin artırılmış gerçeklik ekibinde üst düzey yönetici olarak görevine başladı.

Jeff Norris, daha önce NASA'da uzay araçlarını ve robotları sanal ve artırılmış gerçeklikle kontrol etmeye yönelik yeni yollar üzerinde yoğun mesai harcıyordu. Çalışmaların bir parçası olarak geliştirdiği ve Mars görüntülerini gösteren özel gözlük yankı uyandırmıştı.

Norris, NASA kariyerinin başlangıcında, 1999 yılında Mars gezegenine gönderilecek keşif araçlarını yerden kontrol etmek için yazılım geliştirmesinde de pay sahibiydi.

Geçmiş dönemde Apple'ın 2018'de artırılmış gerçeklik gözlüğü üzerinde çalıştığı sır değildi fakat hâlen bu gözlük hakkındaki birçok ayrıntı belirsiz.

Yine de, yakın zamanda yayınlanan raporlarda Apple kanadının gözlüğü test aşamasında olduğu belirtiliyor. Hatta şirketin, Artırılmış Gerçeklik projesinde en az 1000 mühendisin aktif olarak çalıştığı da iddia ediliyor.

Cupernico merkezli teknoloji devinin, farklı kuruluşlardaki deneyimli üst düzey yöneticilerini, ses ve video konusunda işe alarak kadrosunu genişletmesi ve AR projesine daha sıkı odaklanması şaşırtıcı olmayacak. Dedikodulara göre Apple, Google Glass'ta yapılan hataları tespit edip, kendi projesinde bunları tekrarlamamak niyetinde.