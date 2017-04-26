Dev arama motoru Google, Cassini Uzay Aracı'nı Doodle yaptı. Özel günler ve olaylar için çeşitli görseller hazırlayarak anasayfasına taşıyan Google, Satürn'ün halkaları arasında Dünya'nın fotoğrafını çekerek ortaya enteresan bir görüntü çıkaran Cassini Uzay Aracı'na özel hazırladığı Doodle'ı anasaysafına taşıdı. Peki Cassini Uzay Aracı nedir? İşte merak edilenler...

Google'ın hazırladığı Doodle'da Cassini Uzay Aracı'nın uzayda Satürn'ün fotoğrafını çektiği bir .gif yer alıyor. İşte Google tarafından hazırlanan Doodle;

CASSİNİ UZAY ARACI NEDİR?

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA)'ya ait olan Cassini uzay aracı, 1997 yılında uzaya fırlatıldı.

Cassini uzay aracı, 2004'ten bu yana Güneş Sistemi'nin Jüpiter'den sonraki en büyük gezegeni Satürn ve uyduları ile ilgili çok önemli bilgiler gönderiyor.

Uzay aracı, Satürn'ün 66 uydusundan Enceladus'un buz kaplı yüzeyinin altında büyük bir okyanus bulunduğu ile ilgili veriler bulmuştu.

Cassini uzay aracı tarafından Satürn’ün ikinci en büyük uydusu Rhea’da çekilen görüntülerde, Satürn'ün uydularından birinin hırpalanmış buzlu yüzeyi ayrıntılı şekilde görüntülendi.

Cassini uzay aracı tarafından Satürn’ün ikinci en büyük uydusu Rhea’da çekilen görüntülerde, Satürn'ün uydularından birinin hırpalanmış buzlu yüzeyi ayrıntılı şekilde görüntülendi. Bilim adamları görüntülerdeki kraterlerin uzaydaki göktaşları ile çarpışması sonucu milyonlarca yılda oluştuğunu ifade etti.

KUZEY KUTBUNDA DEV KASIRGAYI BÖYLE GÖRÜNTÜLEDİ

NASA'nın uzay aracı Cassini, Satürn'ün kuzey kutbunda dev kasırgayı görüntüledi.

Cassini'nin görüntülediği dev kasırganın gözünün 2 bin 10 kilometre genişliğinde olduğu, "süper hızla" döndüğü, kasırganın dış kenarındaki bulutların saatte 531 kilometre hızla hareket ettiği belirtildi.