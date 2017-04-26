Twitter kullanıcı sayısını açıkladı

Analistlerin yakından izlediği Twitter'ın kullanıcı sayısı, Facebook Inc ve Snap Inc'in sıkı rekabetine rağmen bir önceki yıla göre 18 milyon yükselerek yüzde 6 artış kaydetti ve 328 milyona çıktı.

Piyasa araştırma firması FactSet StreetAccount verilerine göre analistler aylık aktif kullanıcı sayısının 321.3 milyona

yükselmesini bekliyorlardı. Twitter aynı zamanda günlük aktif kullanıcıların da birinci çeyrekte bir önceki yıla göre yüzde 14 arttığını açıkladı.

Twitter toplam günlük aktif kullanıcı sayısını açıklamıyor. BTIG Analisti Richard Greenfield, "Twitter kullanıcılar için

daha çok amacına uygun bir hale geliyor. Ürünlerinin kullanımını kolaylaştırıyorlar. Ve şirketin faydalandığı bir küresel bilgi

ve haber açlığı var" dedi.

Twitter'ın gelirleri ise yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.8 düşerek halka arzından bu yana ilk düşüşünü yaşadı.