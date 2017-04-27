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Instagram 1 milyar peşinde

Instagram, fotoğraf paylaşım platformları arasındaki kıyasıya rekabete rağmen üye sayısında yüksekten uçmaya devam ediyor. 4 ayda 100 milyon üye daha kazanan Instagram 700 milyon üyeye ulaştı. Yıl sonunda ise 1 milyara ulaşması bekleniyor.

27 Nisan 2017 Perşembe, 12:38:38 Güncelleme: 12:44:19 HABERTURK.COM

Instagram, gitgide 1 milyar üye hedefine yaklaşıyor. Instagram, fotoğraf paylaşım platformları arasındaki kıyasıya rekabete rağmen üye sayısında yüksekten uçmaya devam ediyor. İnsanların bitmek bilmeyen paylaşma arzusu Instagram tarihinin en hızlı üye artışına yol açtı ve Facebook üzerinden yapılan açıklamada aylık aktif Instagram kullanıcısının 700 milyon sınırını aştığı belirtildi.

4 AYDA 100 MİLYON ÜYE

Aralık 2016'da 600 milyon üyesi olan Instagram, 4 ay dolmadan 100 milyon üye daha kazandı. Bu da tarihi bir rekor olarak aktarıldı. Önceki 100 milyon üye hedefleri ise 6 ay ve 9 ayda tutturulabilmişti. 

Snapchat'in gittikçe popülerleşmesine rağmen hızlı davranarak rakibinin önemli özelliklerini klonlayan Instagram, böylelikle son iki yılda üye sayısını ikiye katlamış oldu. Instagram'ın hızlı yükselişinde, grafikte görüldüğü üzere Facebook tarafından satın alınmasının etkisi de büyük.

Instagram, 1 milyar üye hedefini 2017 yılı bitmeden yakalamak istiyor. Başarıldığı takdirde, Facebook bünyesinde 1 milyar üye sınırı aşan dördüncü platform Instagram olacak.

2012 Ekim ayında, halka açıldıktan birkaç ay sonra 1 milyar üyeyi yakalayan Facebook, daha sonra popüler mesajlaşma servisi WhatsApp'ı satın almış ve Şubat 2016'da 1 milyar eşiği aşılmıştı. Ardından Facebook uygulamasına bağlı Messenger da Temmuz 2016'da 1 milyar üye barajını geçti.

Ancak Instagram diğer üç platformdan çok daha farklı bir konuma sahip. O da ekonomik boyutu yani paraya dönüştürülebilme durumu. Messenger ve WhatsApp gibi bedava mesajlaşma uygulamaları halen doğrudan bir gelir kaynağı değil. İşletme ve müşterileri buluşturmak, yapay zeka botlarıyla elektronik ticareti kolaylaştırmak gibi stratejileri var. Potansiyeli olmasına rağmen garantisi yok. 

Instagram ise hem reklam hem de ticari faaliyetler anlamında işletmeler açısından çok daha oturmuş ve işleyen bir platform oldu bile. Credit Suisse reporuna göre 2016 yılında 3.2 milyar $ reklam geliri üreten Instagram, geçen sene hizmete sunduğu hikâyeler özelliğini de senesi dolmadan 200 milyon kullanıcıya ulaştırmayı başarmıştı.

Instagram üzerinde hâlihazırda reklam veren 1 milyon üye mevcut. Facebook'un reklamcılıktaki deneyimiyle bu sayının da sürekli artması bekleniyor. Instagram'ın 1 milyar üyeyle buluşması durumunda işinin daha da kolay olacağı söylenebilir.Mark Zuckerberg de sık sık para kazanma aşaması için 1 milyar üyenin öneminden bahsetmişti.

Instagram'ın 2017 sonlarında ya da en kötü ihtimalle 2018 başında 1 milyar üye hedefini yakalaması bekleniyor.

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