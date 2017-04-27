Didi, Uber'in tahtına göz dikti

Çinli Uber olarak bilinen ülkenin yerel teknoloji girişimi Didi Chuxing dünyanın en değerli ikinci girişimi olma yolunda ilerliyor. Seyahat ve sürüş paylaşım şirketi Didi Chuxing, şu an yüzün üzerinde yatırımcıya sahip.

haberturk.com'un derlediği habere göre, aralarında Apple, Alibaba gibi devlerin olduğu yatırımcılar diğerlerini de Çin girişimine çekiyor. Japonya SoftBank (SFTBF), Çin Ticaret Bankası (CIHHF) ve yine Çinli Bank of Communications da yine Didi yatırımcıları arasında.

5 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Didi girişiminin yaklaşık 5-6 milyar dolar tutarında yeni bir fon daha alacağı kaydedilirken, taze nakit girişi sayesinde şirketin değerinin 50 milyar dolar eşiğini aşması bekleniyor. Dünya'da daha değerli olan tek girişim ise asli rakibi olarak gösterilen Uber.

İsmi açıklanmayan bir kaynağa göre özel sermaye şirketi Silver Lake'in girişimi Kraftewerk de Didi yatırımcılarından. Asıl bomba ise fon milyarderi George Soros'un ilk kez Didi'ye yatırım yapıyor olması.

SOROS DA KAYITSIZ KALAMADI

Son fon turunda Uber için belirlenen değer 68 milyar dolar olmuştu fakat bu durum şirketin son dönemde yaşadığı negatif gelişmelerden önceydi.

İtalya'da yasaklanan, ABD de dahil olmak üzere pekçok ülkede yasal sorunlar yaşayan ve davalarla boğuşan Uber karşısında Didi Chuxing durumu daha da güçlendirebilir.

Didi'nin yeni değerlemesinde Uber'in Çin operasyonlarını almasının da etkisi olduğu belirtiliyor. Didi, yeni toplayacağı fonları küresel genişlemede, sürücüsüz araç ve diğer ileri düzey ulaşım teknolojileri geliştirmekte kullanacak.

2015 yılında kurulan Didi, seyahat ve sürüş paylaşım şirketleri Didi Dache ve Kuaidi Dache'nin birleşmesiyle oluşmuştu. Şirketin CEO koltuğunda ise eski Alibaba yöneticilerinden Dache kurucusu Cheng Wei oturuyor. Girişimin başkanı Jean Liu da Apple CEO'su Tim Cook tarafından sektörün en etkili isimleri arasında gösteriliyor.