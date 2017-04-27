TEKNOLOJİ HABERLERİ
27 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
George Soros ve Didi
TEKNOLOJİ

Didi, Uber'in tahtına göz dikti

Çinli Uber olarak bilinen ülkenin yerel girişimi Didi, dünyanın en değerli ikinci girişimi olma yolunda ilerliyor. Seyahat ve sürüş paylaşım şirketi Didi'nin son yatırımcısı fon milyarderi George Soros

27 Nisan 2017 Perşembe, 16:03:13 Güncelleme: 16:36:58 HABERTURK.COM

Çinli Uber olarak bilinen ülkenin yerel teknoloji girişimi Didi Chuxing dünyanın en değerli ikinci girişimi olma yolunda ilerliyor. Seyahat ve sürüş paylaşım şirketi Didi Chuxing, şu an yüzün üzerinde yatırımcıya sahip.

haberturk.com'un derlediği habere göre, aralarında Apple, Alibaba gibi devlerin olduğu yatırımcılar diğerlerini de Çin girişimine çekiyor. Japonya SoftBank (SFTBF), Çin Ticaret Bankası (CIHHF) ve yine Çinli Bank of Communications da yine Didi yatırımcıları arasında.

5 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Didi girişiminin yaklaşık 5-6 milyar dolar tutarında yeni bir fon daha alacağı kaydedilirken, taze nakit girişi sayesinde şirketin değerinin 50 milyar dolar eşiğini aşması bekleniyor. Dünya'da daha değerli olan tek girişim ise asli rakibi olarak gösterilen Uber.

İsmi açıklanmayan bir kaynağa göre özel sermaye şirketi Silver Lake'in girişimi Kraftewerk de Didi yatırımcılarından. Asıl bomba ise fon milyarderi George Soros'un ilk kez Didi'ye yatırım yapıyor olması.

SOROS DA KAYITSIZ KALAMADI

Son fon turunda Uber için belirlenen değer 68 milyar dolar olmuştu fakat bu durum şirketin son dönemde yaşadığı negatif gelişmelerden önceydi.

İtalya'da yasaklanan, ABD de dahil olmak üzere pekçok ülkede yasal sorunlar yaşayan ve davalarla boğuşan Uber karşısında Didi Chuxing durumu daha da güçlendirebilir.

Didi'nin yeni değerlemesinde Uber'in Çin operasyonlarını almasının da etkisi olduğu belirtiliyor. Didi, yeni toplayacağı fonları küresel genişlemede, sürücüsüz araç ve diğer ileri düzey ulaşım teknolojileri geliştirmekte kullanacak. 

2015 yılında kurulan Didi, seyahat ve sürüş paylaşım şirketleri Didi Dache ve Kuaidi Dache'nin birleşmesiyle oluşmuştu. Şirketin CEO koltuğunda ise eski Alibaba yöneticilerinden Dache kurucusu Cheng Wei oturuyor. Girişimin başkanı Jean Liu da Apple CEO'su Tim Cook tarafından sektörün en etkili isimleri arasında gösteriliyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Cassini, Satürn ile halkaları arasına ilk dalışını yaptı
TEKNOLOJİ

Satürn'de bir ilk
Twitter kullanıcı sayısını açıkladı
TEKNOLOJİ

Bu sonucu onlar bile beklemiyordu
Cassini Uzay Aracı nedir?
TEKNOLOJİ

Cassini Uzay Aracı, Google tarafından Doodle oldu
Jeff Norris NASA'dan Apple'a transfer oldu
TEKNOLOJİ

Apple'dan şaşırtıcı transfer
BTK kayıp telefonlarla ilgili yapılması gerekenleri açıkladı
TEKNOLOJİ

BTK cep telefonu sahiplerini uyardı!
Linkedin 500 milyon üyeyi geçti
TEKNOLOJİ

Siber saldırı da durduramadı!
Çocuklar telefon bağımlılığından nasıl kurtulur?
TEKNOLOJİ

JAPONLAR BUNU DA BAŞARDI!
ASELSAN'ın Uzaktan Komutalı Silah Sistemi büyük ilgi görüyor
TEKNOLOJİ

11 ÜLKEYE SATTI, YENİLERİNİ YAPTI!
İlk iPhone 8 görüntüleri
TEKNOLOJİ

İPHONE 8'DE ŞOK DETAY! İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ
Didi, Uber'in tahtına göz dikti
TEKNOLOJİ

SOROS DOKUNDU, 50 MİLYAR DOLARI GEÇTİ
Instagram 1 milyar peşinde
TEKNOLOJİ

INSTAGRAM REKOR KIRDI
TCG Bayraktar Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi
TEKNOLOJİ

DONANMA'YA 'BAYRAKTAR' İMZASI
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme