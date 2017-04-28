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Huawei P10 tanıtıldı

Tasarım ve sanat dünyasının özel isimleri, fotoğraf sanatçısı Ayten Alpün’ün, Huawei P10 ile çektiği portreleriyle, “10’la Yüzler Sergisi’nde” buluştu. Huawei, Leica işbirliği ile portre fotoğrafçılığında devrim yaratan son amiral gemisi P10’u tanıttı

28 Nisan 2017 Cuma, 10:22:19 Güncelleme: 10:24:47 HABERTURK.COM

Huawei, teknoloji ve sanatı biraraya getiren dünyaca ünlü fotoğraf makinesi markası Leica işbirliğiyle portre fotoğrafçılığını profesyonel stüdyo efektleriyle zenginleştirerek, mobil telefon fotoğrafçılığında devrim yaratan, son amiral gemisi P10’u, Vogue Türkiye ile gerçekleştirdiği özel bir davette tanıttı.

Lansman kapsamında tasarım ve sanat dünyasının özel isimleri, fotoğraf sanatçısı Ayten Alpün’ün Huawei P10 ile çektiği portrelerden oluşan “10’la Yüzler Sergisi”nde buluştu. Vogue Türkiye işbirliği ile gerçekleşen Huawei P10’un tanıtıldığı gecede moda tasarımcıları Gamze Saraçoğlu, Özgür Masur, tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, sanatçı Ceyda Balaban, müzisyen Kalben, takı tasarımcısı Evren Kayar, makyaj artisti Fezi Altun, şef Hazer Amani, DJ Furkan Kurt ve tasarımcı Aslı Yılmaztürk’ün Huawei P10 ile çekilen siyah beyaz portreleri bomontiada’da bulunan Leica Yerleşkesi’nde sergilendi.

Lansmana aralarında Akasya Aslıtürkmen, Arhan-Evren Kayar, Aslı Ogay, Batya Kebudi, Beste Yurttaş, Bünyamin Aydın, Dilara Koçak, Doğuş Çabakçor, Elif Edes, Erdil Yaşaroğlu, Begüm Kütük, Ferhan-Derya Şensoy, Feryal Gülman, Gökay Gündoğdu, Hakan Öztürk, Pelin Atay, Levent Erden, Niyazi Erdoğan, Özlem Dalga, Tuba Ergin, Özlem Güsar, Yasemin Taciroğlu, Zeynep Üner ve Zuhal-Ceylan Pirinççioğlu gibi isimlerin bulunduğu sanat, cemiyet, tasarım, dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Huawei akıllı telefonlarda ilk kez, P10 ve P10 Plus’da Leica çift arka kameraya ek olarak Leica ön kamera bulundurarak kullanıcılarına eşsiz bir fotoğrafçılık deneyimi yaşatıyor.

Portrelerde Leica görüntü tarzını yaratabilmek için dünyanın en son gelişmiş fotoğrafçılık teknolojisinden yararlanan Huawei P10 ve P10 Plus, sanatsal bir stüdyonun tüm gereçlerini cebinize sığdırıyor. Stüdyo tarzı ışıklandırma ve 3D yüz tanıma teknolojisi ile, fotoğraflarda her ortamda iyi bir sonuç elde etme imkanı sunuyor. Çevresel ışık değişimini algılayan ve buna göre uygun çekim bileşenlerini saptayan Huawei P10, kusursuz selfie çekimleri gerçekleştiriyor.

Huawei P10, çift arka kamera ve 2. nesil Leica ön kamera özelliği ile kullanıcılar, portre fotoğrafçılığının tüm yönlerini keşfetme olanağına sahip. 12 megapiksel RGB sensörü, 20 megapiksel monokrom (siyah-beyaz) sensörü ve gelişmiş füzyon algoritmaları ile Huawei P10, akıllı telefon aracılığıyla sanatsal fotoğrafçılık deneyimine imkan sağlıyor.

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