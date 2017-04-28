Denizaltı teknolojisinde kritik millileşme hamlesi

Savunma Sanayii Müsteşarlığının (SSM) öncülüğünde Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) tarafından yürütülen milli savaş gemileri ve denizaltıların inşasında yerlileşme faaliyetleri hızlandı. Bu çerçevede "havadan bağımsız tahrik sistemli denizaltılar"da torpido kovanlarının bulunduğu kritik bölümün üretimi artık Türkiye'de gerçekleştirilecek.

STM, MİLGEM korvetleri ve denizaltı projelerindeki çalışmalarından sonra önemli bir projeye daha SSM'nin yönetiminde öncü oluyor.

STM'nin 25 Nisan'da imzaladığı sözleşmeyle 4 adet yeni tip denizaltı için torpido kovanlarının bulunduğu baş kısmın (Section 50) 4 yıl içinde Türkiye'de kurulacak yeni tesislerde imal edilmesine karar verildi. Daha önce bu bölümlerin Almanya'da üretimi öngörülüyordu.

Yapılan çalışmalardan sonra bir denizaltı için kritik öneme sahip olan torpido kovanlarının bulunduğu baş kısım, sanayileşme ve yurt içi katkının artırılması faaliyetleri kapsamında Yalova'da kurulacak yeni tesislerde üretilecek. Bu kısımlar, inşası devam eden denizaltılarla birleştirilmek üzere Gölcük Tersanesi'ne teslim edilecek.

Yalova'da yeni kurulacak tesisler, Türk gemi inşa sanayisi, ağır sanayi, savaş ve uzay sanayisi ile nükleer enerji santrallerinin birçok parçasının üretimine de destek verebilecek kapasitede olacak.

Denizaltı teknolojilerinde gerçekleşen kritik millileşme hamlesiyle, savunma sanayisine hizmet veren şirketlerin kabiliyetlerinin gelişmesi, Türk sanayisine bilgi ve teknoloji transferinin yüksek seviyede gerçekleşmesi sağlanacak.