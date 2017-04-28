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Japonlar beyin okuyan cihaz geliştirdi

28 Nisan 2017 Cuma, 12:33:37 HABERTURK.COM

Beyin okuyan cihaz üzerinde çalışan Japonya'nın Toyohashi Teknoloji Üniversitesi bilim insanları, beyin dalgalarındaki elektrotları yakalayarak insan beynini okumayı başardı.

  • 1 Japonlar beyin okuyan cihaz geliştirdi
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    Toyohashi Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları insanların düşüncelerini okuyabilen ve başkalarına yayınlayan bir cihaz geliştirdi.

  • 2 Japonlar beyin okuyan cihaz geliştirdi
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    EEG adı verilen elektroenselogram ile kişi konuşurken beyin dalgaları gözlemlendi. Makina öğrenimi kullanılarak bu beyin dalgaları ses ve numaralarla eşleştirildi.

  • 3 Japonlar beyin okuyan cihaz geliştirdi
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    Sistem rakamları tanımakta % 90, hecelerde ise % 61 başarıya ulaştı. Heceleri tanımakta insan ortalamasının % 80 olduğu düşünülürse cihaz prototip hâliyle bile etkili çalışıyor denebilir.

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    5 senelik yakın gelecekte, teknolojinin akıllı telefon uygulamasında da rahatlıkla çalışabilecek düzeye getirilebileceği belirtildi.

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    Teknolojinin gelişmesi, özellikle Lockedin Sendromu (LIS) olarak bilinen kilitlenme hastalığından muzdarip olan ya da sesle iletişim kuramayan engelli insanlara umut olabilir.

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