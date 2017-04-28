Japonlar beyin okuyan cihaz geliştirdi

28 Nisan 2017 Cuma, 12:33:37 | Güncelleme: 12:47:01
HABERTURK.COM
Beyin okuyan cihaz üzerinde çalışan Japonya'nın Toyohashi Teknoloji Üniversitesi bilim insanları, beyin dalgalarındaki elektrotları yakalayarak insan beynini okumayı başardı.
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Toyohashi Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları insanların düşüncelerini okuyabilen ve başkalarına yayınlayan bir cihaz geliştirdi.
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EEG adı verilen elektroenselogram ile kişi konuşurken beyin dalgaları gözlemlendi. Makina öğrenimi kullanılarak bu beyin dalgaları ses ve numaralarla eşleştirildi.
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Sistem rakamları tanımakta % 90, hecelerde ise % 61 başarıya ulaştı. Heceleri tanımakta insan ortalamasının % 80 olduğu düşünülürse cihaz prototip hâliyle bile etkili çalışıyor denebilir.
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5 senelik yakın gelecekte, teknolojinin akıllı telefon uygulamasında da rahatlıkla çalışabilecek düzeye getirilebileceği belirtildi.
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Teknolojinin gelişmesi, özellikle Lockedin Sendromu (LIS) olarak bilinen kilitlenme hastalığından muzdarip olan ya da sesle iletişim kuramayan engelli insanlara umut olabilir.
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Zira lockedn ya da kilitlenme sendromu, hastanın farkında ve uyanık olduğu ama gözler dışında vücudundaki neredeyse bütün istemli kasların tam anlamıyla felcine bağlı olarak hareket edemediği veya sözle iletişim kuramadığı bir durum.
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Bilim insanları şimdiden bir beyin bilgisayar arayüzünde de çalışmaya da başladı.
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Beyin bilgisayar arayüzü sadece düşünülen fakat dile getirilemeyen kelimelerin tanımlanması için kullanılacak. Başarılabilirse çok daha faydalı ve kapsamlı bir atılım olacağı şüphesiz.