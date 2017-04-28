Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya platformlarının kullanımı gitgide yaygınlaşıyor. Interpress'in araştırmasına göre 79 milyonluk Türkiye nüfusunun 46.3 milyonu internete bağlanıyor.

Sosyal medya platformlarındaki aktif üye sayısı ise 42 milyon, yani % 90. Mobil cihazlardan bağlananlar ise 36 milyon, yaklaşık yüzde 77.

Türkiye’deki internet kullanıcılarının yüzde 77’si her gün online olurken, yüzde 16’sı ise haftada en az bir kez internete bağlanıyor.

Web trafiğinin yüzde 51’i dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar, yüzde 46’sı mobil cihazlar ve yüzde 4’ü ise tabletler üzerinden gerçekleşiyor.

HABERDE TWİTTER KULLANIMDA FACEBOOK

Türkiye’de en çok kullanılan sosyal medya platformlarına bakıldığında yüzde 32 ile Facebook’un ilk sırada yer aldığı ortaya çıktı.

Facebook’u yüzde 24 ile WhatsApp, yüzde 20 ile Facebook Messenger, yüzde 17 ile Twitter ve yüzde 16 ile Instagram takip ediyor.

Sosyal ağlar ile alakalı yıl başından bu yana çıkan haberlere baktıldığı zaman hakkında en fazla konuşulan sosyal ağ 300 bin 30 haberle Twitter oldu.

İkinci sırada yer alan Facebook ile ilgili medyaya 104 bin 692 haber yansıdığı belirlendi. Son zamanların gözde uygulaması Instagram hakkında medyada 91 bin 279 haber çıkarken, WhatsApp ise yılbaşından bu yana hakkında çıkan 3 bin 239 habere konu oldu.