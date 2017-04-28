OYUN-UYGULAMA HABERLERİ
28 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Facebook
TEKNOLOJİ

Türkiye'de sosyal medya kullanımı

Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya platformlarının Türkiye'deki kullanılma oranları belli oldu. Türkiye'deki 46.3 milyon internet kullanıcısının yüzde 90'ı sosyal medyada.

28 Nisan 2017 Cuma, 15:41:56 Güncelleme: 16:24:26 HABERTURK.COM

Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya platformlarının kullanımı gitgide yaygınlaşıyor. Interpress'in araştırmasına göre 79 milyonluk Türkiye nüfusunun 46.3 milyonu internete bağlanıyor.

Sosyal medya platformlarındaki aktif üye sayısı ise 42 milyon, yani % 90. Mobil cihazlardan bağlananlar ise 36 milyon, yaklaşık yüzde 77. 

Türkiye’deki internet kullanıcılarının yüzde 77’si her gün online olurken, yüzde 16’sı ise haftada en az bir kez internete bağlanıyor.

Web trafiğinin yüzde 51’i dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar, yüzde 46’sı mobil cihazlar ve yüzde 4’ü ise tabletler üzerinden gerçekleşiyor.

HABERDE TWİTTER KULLANIMDA FACEBOOK

Türkiye’de en çok kullanılan sosyal medya platformlarına bakıldığında yüzde 32 ile Facebook’un ilk sırada yer aldığı ortaya çıktı.

Facebook’u yüzde 24 ile WhatsApp, yüzde 20 ile Facebook Messenger, yüzde 17 ile Twitter ve yüzde 16 ile Instagram takip ediyor. 

Sosyal ağlar ile alakalı yıl başından bu yana çıkan haberlere baktıldığı zaman hakkında en fazla konuşulan sosyal ağ 300 bin 30 haberle Twitter oldu.

İkinci sırada yer alan Facebook ile ilgili medyaya 104 bin 692 haber yansıdığı belirlendi. Son zamanların gözde uygulaması Instagram hakkında medyada 91 bin 279 haber çıkarken, WhatsApp ise yılbaşından bu yana hakkında çıkan 3 bin 239 habere konu oldu.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Instagram 1 milyar peşinde
TEKNOLOJİ

Instagram rekor kırdı
Whatsapp mesajlarına yeni özellik
TEKNOLOJİ

WhatsApp'tan çok önemli bir değişiklik daha
Sanal gerçeklik platformu Facebook Spaces tanıtıldı
TEKNOLOJİ

Facebook'tan interneti sarsan hareket
Internetsiz Instagram geliyor
TEKNOLOJİ

Internetsiz Instagram geliyor
Türkiye'deki binlerce Instagram hesabı tehlikede!
TEKNOLOJİ

Türkiye'deki binlerce Instagram hesabı tehlikede!
Instagram 1 milyonu geçti
TEKNOLOJİ

Instagram'da 1 milyon rekoru!
Didi, Uber'in tahtına göz dikti
TEKNOLOJİ

SOROS DOKUNDU, 50 MİLYAR DOLARI GEÇTİ
Üç boyutlu baskıyla yapı inşa edebilen robot geliştirildi
TEKNOLOJİ

GELENEKSEL İNŞAAT YÖNTEMİNİ UNUTUN!
İBB Navi kullanıma sunuldu
TEKNOLOJİ

İSTANBUL TRAFİĞİNE TEKNOLOJİK ÇÖZÜM
Messenger Lite Türkiye'ye de geliyor
TEKNOLOJİ

ÖNEMLİ TÜRKİYE DUYURUSU!
İlk iPhone 8 görüntüleri
TEKNOLOJİ

İPHONE 8'DE ŞOK DETAY! İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ
Türkiye'nin 'Kaplan'ı vitrine çıkıyor
TEKNOLOJİ

'KAPLAN' GİBİ GELİYOR!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme