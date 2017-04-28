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Facebook'tan "dezenformasyon" itirafı

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, yeni yayımladığı raporda, yakın dönemde platformları üzerinde "bazı devletlerin ve organize grupların" siyasi dezenformasyona yönelik faaliyetlerini gözlediklerini bildirdi

28 Nisan 2017 Cuma, 21:05:33 Güncelleme: 21:06:28 AA

Facebook'un güvenlikten sorumlu baş yöneticisi Alex Stamos öncülüğündeki ekip tarafından hazırlanan raporda, sitede son dönemde "sahte haberler ve kamuoyunu yönlendirmeye yönelik sahte hesap ağlarının varlığının gözlendiği" belirtildi.

ABD'de geçen yıl yapılan başkanlık seçimlerinin Facebook üzerinden bu tarz bazı dikkati çekici girişimlere sahne olduğu belirtilen raporda, seçimlerde yaratılan sahte hesaplarla elektronik posta adreslerinden çalınan bilgilerin paylaşıldığı ifade edildi.

Bu tarz çabaların 2016 başkanlık seçimleriyle sınırlı kalmadığının belirtildiği raporda, bu yıl Hollanda'da ve Fransa'da yapılan seçimlerde de kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik organize girişimlerle karşılaşıldığı kaydedildi.

Raporda, "Şirket olarak misyonumuz insanlara tüm dünyayı daha açık ve bağlantılı hale getirmek. Ancak gerçek şu ki bu vizyonu paylaşmayan ve altını oymaya çalışanlar var. Buna karşı platformumuzun kamusal sorunların tartışılabileceği güvenilir bir platform olarak devamı için gün geçtikçe büyüyen enformasyon ekosistemini yapıcı şekilde biçimlendirme konusunda üzerimize düşen görevin farkındayız." ifadeleri yer aldı.

Şirket, Facebook üzerindeki yanlış bilgilendirme faaliyetlerini engellemek için sahte hesapların tespitini ve uydurma haberlerin teşhirini sağlayacak iyileştirmeler yapılacağını da belirtti.

Raporda, Fransa'da ilk turu yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kampanya döneminde gözlenen benzer girişimleri engellemek için 30 bin sahte hesaba karşı önlem alındığı bilgisi de yer aldı.

Facebook üzerinde "sahte haberler" ve propaganda konusu, geçen yıl Donald Trump'ın seçildiği ABD Başkanlık seçimlerinin ardından gündemine gelmişti. Facebook aracılığıyla paylaşılan bazı sahte haberlerin Rus istihbaratıyla bağlantılı olduğu iddia edilmişti.

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