Robotlar ve insanlar maç yaptı

Robotik oyuncu, langırt çıların iyi bildiği "fırfır" hilesini yani kolu sürekli döndürme hareketine hiç başvurmadı. Robotu yenmeyi başaran langırtseverlere firma tarafından yoyolar hediye edildi.

Her yaştan langırtsever, firmanın geliştirdiği robotik rakiple kozlarını paylaştı. Üç seviye zorluk derecesine sahip robotik langırt oyuncusu, en düşük beceri seviyesiyle katılımcıların deneyimine sunuldu.

Geliştirdiği karmaşık teknolojileri son kullanıcıya anlatmakta güçlük çeken otomasyon şirketleri, teknoloji çözümlerini insanlara eğlenceli ve ilgi çekici yöntemlere başvurarak tanıttı. Alman şirketi Pilz'in robot insan etkileşimli teknolojilerde (Co-bot) ulaştığı kapasiteyi göstermek için sergilediği robotik langırt oyuncusu 200 bine yakın fuar katılımcısının en fazla ilgisini çeken ürünlerden oldu.

Dünyanın ilk yüksek seviye robotik langırt (masa futbolu) oyuncusu, Almanya Hannover'de sergilendi. Dünyanın en büyük "Genel fuarı" dolarak bilinen Hannover Messe Fuarı'nda çok sayıda robotik teknoloji firması katıldı.

"Oyun alanını sahanın altından izleyen kameralar var. Bu kameralardan gelen görüntüler sürücü kontrol sistemlerini ve dolayısıyla oyunculara bağlı kolları çalıştırıyor. Sarı renkli topa odaklanan sensörlü sistem karşısındaki insanla gayet başarılı bir şekilde langırt oynuyor." - Gerd Wemmer - Makine Güvenliği Uzmanı

Pilz Makine Güvenliği Uzmanı Gerd Wemmer, langırt sahasındaki sarı topa odaklanabilen ileri düzey bir teknolojiyi geliştirdiklerini söyledi. Wemmer, "Münih Teknik Üniversitesinden bir girişimin fikri üzerine geliştirdikleri teknoloji hakkında bilgi verdi.

Robotik masa tenisi oyuncusuJapon teknoloji şirketi Omron'un ürettiği robot masa tenisi oyuncusu da görenlerin dikkatini çekti. Tıpkı bir insan gibi rakibinin hamlelerine karşılık veren robot, karşısına çıkan fuar katılımcılarıyla çok sayıda masa tenisi maçı yaptı.

BU ROBOTLAR TAKLA ATIP, ZEYBEK OYNUYOR Zeytinburnu Bilgi Evleri'nde üre...

Omron Satış Müdürü Jörg Krause, Omron'un insana üretim süreçlerinde eşlik eden robot teknolojisinde ulaştığı seviyeyi göstermek için bu ürünü tasarladıklarını söyledi.

Fabrikalardaki üretim süreçleri için insanlarla etkileşim içinde çalışan robotik çözümler geliştirdiklerini anlatan Krause, makineler arası iletişim (M2M) konusunun baş döndürücü bir hızda geliştiğini söyledi.

Firmanın geliştirdiği robotların etkileşim içinde çalıştığı stantta robotlar arası nasıl iletişim kurulduğunu da gösteren Krause, makinelerin paketleme, stok kontrolü ve fabrika içinde tedarik yapabildiğini söyledi.

Krause, şirketin Türkiye'de de bir ofisi bulunduğunu, geleceğe yürümek isteyen Türk fabrikalarının kendilerinden geliştirilen çözümler için teklif alabileceğini kaydetti.

Türk makine sanayisi paydaşları 185 firmayla fuara katılım sağlarken, makineciler başta olmak üzere çok sayıda Türk otomasyon ve endüstriyel üretim firması fuarda yerini aldı. Türk şirketler Almanya, İtalya ve Çin'den sonra fuara en fazla katılım sağlayan ülke grubu oldu.

185 Türk firması katıldı

Turkish Machinery "Making the world work" temalı reklam kampanyası öne çıkarken, Türk makine sanayisinin global ölçekte bilinirliği arttı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) bu yıl 25'inci kez ulusal katılım yaptığı fuarın yönetimi tarafından sertifikayla ödüllendirildi.

Nüfusu 500 binin üzerinde seyreden Hannover Almanya'nın kuzeyinde, Aşağı Saksonya Eyaleti'nde yer alıyor. Şehirde hayat düzenlenen fuarlarla bütünlük içerisinde akarken, kent ekosistemi, fuarları öne çıkaracak şekilde kurgulanmış.

Çok uluslu bir yapıya evrilmiş şehrin restoranlarından kafelerine kadar pek çok işletmede fuarlarla ilgili bilgilendirici afiş ve içerik göze çarpıyor. Diğer yandan Avrupa'nın çeşitli üniversiteleri ve liselerinden yüzlerce öğrencinin fuar alanına gruplar halinde akın etmesi dikkati çekti.