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Adil Kullanım Noktası, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
TEKNOLOJİ

Adil Kullanım Noktası 1 Mayıs itibarıyla değişecek

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından veri indirme hızının iyileştirilmesi ve erişim hızında tüketici nezdinde şeffaflığın sağlanması amacıyla yapılan düzenleme 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek

29 Nisan 2017 Cumartesi, 13:55:26 Güncelleme: 14:00:52 AA

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak internet erişim hızı ve veri miktarının kullanıcılar için önemli göstergeler haline gelmesi üzerine adil kullanım noktası (AKN) sonrası veri indirme hızının iyileştirilmesi önem kazandı. Bu kapsamda, limitsiz olarak tanıtılan paketlerde AKN veri miktarı ve AKN sonrası erişim hızında tüketici nezdinde şeffaflığın sağlanması amacıyla 1 Mayıs itibarıyla kademeli geçiş yapılacak.

İnternet kullanıcılarının şebekeden yararlanmaları sırasında yoğun veri trafiği uygulayarak neden olabileceği teknik problemleri, hasarları ve ağdaki verimliliğin düşmesini önlemek amacıyla planlanan uygulamada, AKN olan paketlerde 02.00-08.00 saatlerinde internet kullanımları kotaya dahil edilmeyecek.

BTK, paketlerde sunulan kota miktarına ulaşıldığında AKN sonrası hız değerinin ihtiyacı karşılamadığı yönündeki talep ve şikayetleri değerlendirerek, gerek mobil gerekse sabit internette AKN sonrası hız değerlerinde iyileştirmeye ilişkin de düzenleme yaptı.

Mobil internet hizmetinde, işletmeciler tarafından farklı seviyelerde AKN sonrası hız değerleri uygulanıyor.

BTK tarafından alınan kararla AKN sonrası veri indirme hızı mobil internet için asgari 128 Kbit/s olarak belirlendi. Mobildeki bu düzenleme 1 Mart'ta uygulanmaya başlandı.

Sabit genişbant internet hizmetinde ise AKN'li tüm paketlerde, indirme hızı tek bir değer olarak 3 Mbit/sn şeklinde uygulanmakta iken, yapılan düzenlemeyle paket hızına göre farklılaşan AKN sonrası indirme hızları belirlendi.


Buna göre, 16 Mbit/s hızında AKN'li paketi bulunan bir abone, AKN veri miktarına ulaştığında indirme hızı asgari 5 Mbit/s olacak ve abone bu hızda fatura dönemi sonuna kadar internet hizmeti alabilecek.

AKN uygulaması, 31 Aralık 2018'de tamamen kaldırılacak.

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