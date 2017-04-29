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Visa Everywhere birincisi 50 bin Euro kazanacak

Avrupa’da ilk kez düzenlenecek olan “Visa Everywhere” yarışması, start-up’ları, yerel toplum ve seyahat deneyimleri alanlarında yenilikçi fikirlerini sunmaya davet ediyor. Yarışma, Türkiye’den katılacak girişimleri de bekliyor. Yarışmada büyük ödül ise 50 bin Euro olarak belirlendi.

29 Nisan 2017 Cumartesi, 14:38:04 Güncelleme: 14:49:04 HABERTURK.COM

Visa, Türkiye’nin de aralarında olduğu 19 Avrupa ülkesinden girişimleri ve finans teknolojisi şirketlerini, “Visa Everywhere” yarışmasına katılmaya çağırıyor.

Yarışma, yerel toplum, şehirlerarası seyahat ve uluslararası seyahat olmak üzere 3 ana başlıkta düzenleniyor.

Yarışmaya başvuran adaylar Visa ile birlikte veya Visa’nın işbirliği yaptığı finansal kuruluşlar aracılığıyla geliştirecekleri projeyi desteklemeye yönelik 50 bin Euro ödül kazanma şansına sahip olacak. 

Yarışma ilk kez 2015 yılında ABD’de düzenlenmişti. Yarışmanın amacı ödemelerin plastikten dijitale geçtiği bir dönemde, ödeme sistemlerinde inovasyonu teşvik etmek.

Şimdiye dek yarışmaya katılan 1.000’e yakın start-up şirketi, toplamda 1.7 milyar dolar yatırım desteği aldı. Şirket, ABD’deki programı bu yıl Avrupa’ya taşıyor. 

Adaylar üç kategorinin herhangi birine ya da tümüne yönelik hazırladıkları projeleriyle Everywhere Initiative web sitesi üzerinden yarışmaya başvurabilecek.

SON BAŞVURU 17 MAYIS

Başvurular 17 Mayıs’a kadar devam edecek. Finale kalan adaylar, Kopenhag’da 26-28 Haziran 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek “Money 20/20”organizasyonunda düzenlenecek panelde büyük ödül için yarışacaklar. 

Yarışma Türk start-up firmaları ve fintek firmalarının katılımına da açık. Visa Europe Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel yarışmada Türkiye'den çıkacak fikirlerin gücüne inandığını belirtti.

  • Ödemeler ekosistemindeki tüm oyuncularla birlikte ürün tasarlayacağımız ve üreteceğimiz bir döneme giriyoruz. “Visa Everywhere” bu anlayışla geliştirilen ve temelinde inovasyonu hayata katmayı hedefleyen bir yarışma. Türkiye yeniliklere ve inovasyona açık bir ülke. Dolayısıyla Türkiye’nin bu yarışmanın bir parçası olması bizim için büyük önem taşıyor. Türkiye’den çıkacak fikirlerin gücüne inanıyorum Merve Tezel - Visa Europe Türkiye Genel Müdürü

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