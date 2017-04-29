En iyi taşınabilir tablet ve laptop bilgisayarlar

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GÜÇLÜ YÖNLER |

Razer ülkemizde pek popüler bir marka değil ancak oyun düşkünlerinin bildiği, güçlü donanım kullanan bir üretici. Alüminyum kasalı, göze hitap eden tasarımları ve yenilikçiliğiyle biliniyor. Dünyanın ilk düşük profilli mekanik klavyesini geliştirdiler ve çift ekranlı bir dizüstü projeleri de var.