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En iyi taşınabilir tablet ve laptop bilgisayarlar

29 Nisan 2017 Cumartesi, 16:31:26 HABERTURK.COM

Apple 5 yıldır oturduğu zirveden indi

  • 1 En iyi taşınabilir tablet ve laptop bilgisayarlar
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    Laptop yani dizüstü bilgisayarlar artık hayatımızın vazgeçilmez birer parçası. Özellikle iş yaşamında büyük kolaylık sağlamasıyla tercih ediliyor.

  • 2 En iyi taşınabilir tablet ve laptop bilgisayarlar
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    Laptop alırken bilgisayarın özellikleri ve konfigürasyonun yanı sıra markalar da tercihlerde önemli bir yere sahip.

  • 3 En iyi taşınabilir tablet ve laptop bilgisayarlar
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    Teknolojinin dev markaları benzer donanımlar kullansalar dahi tasarım, inovasyon, montaj, teknik destek ve malzeme açısından birbirilerinden ayrılabiliyorlar. 

  • 4 En iyi taşınabilir tablet ve laptop bilgisayarlar
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    Laptop Mag, kullanıcıların işini kolaylaştırmak için yılın en iyi dizüstü bilgisayarlarını seçti.

  • 5 En iyi taşınabilir tablet ve laptop bilgisayarlar
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    Performans, tasarım, destek, yenilik, fiyat ve çeşitlilik ile garanti açısından puanlanan sıralamada, Apple tam 5 yıldır bulunduğu zirveden indi. İşte son 1 yılın en iyi laptop markaları ve en iyi dizüstü modelleri.

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