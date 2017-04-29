En iyi taşınabilir tablet ve laptop bilgisayarlar

29 Nisan 2017 Cumartesi, 16:31:26 | Güncelleme: 18:45:28
HABERTURK.COM
Apple 5 yıldır oturduğu zirveden indi
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Laptop yani dizüstü bilgisayarlar artık hayatımızın vazgeçilmez birer parçası. Özellikle iş yaşamında büyük kolaylık sağlamasıyla tercih ediliyor.
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Laptop alırken bilgisayarın özellikleri ve konfigürasyonun yanı sıra markalar da tercihlerde önemli bir yere sahip.
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Teknolojinin dev markaları benzer donanımlar kullansalar dahi tasarım, inovasyon, montaj, teknik destek ve malzeme açısından birbirilerinden ayrılabiliyorlar.
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Laptop Mag, kullanıcıların işini kolaylaştırmak için yılın en iyi dizüstü bilgisayarlarını seçti.
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Performans, tasarım, destek, yenilik, fiyat ve çeşitlilik ile garanti açısından puanlanan sıralamada, Apple tam 5 yıldır bulunduğu zirveden indi. İşte son 1 yılın en iyi laptop markaları ve en iyi dizüstü modelleri.
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10) MICROSOFT - 66/100
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Microsoft, dizüstü sektöründe henüz birkaç senedir var, ancak Surface serisiyle 2'si 1 arada PC ve tablet kategorisinde sivriliyor.
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GÜÇLÜ YÖNLER |
Microsoft, ayrılabilir laptop bilgisayarlar konusunda piyasanın en güçlüsü olarak gösteriliyor. Oyun dışı kullanım için 13 inç ekranlı çok güçlü modellere sahip. 2'si 1 arada bilgisayarlarda da pazarın lideri.
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ZAYIF YÖNLER |
Microsoft'un en temel eksikliklerinden olarak çeşitlilik ve fiyat gösteriliyor. 13 inç üzeri ekran isteyenler ya da oyun tutkunları için bir cihaz üretmediler. Firma 2016 yılında sadece 1 model çıkarırken ekonomi sınıfına özel bir ürünü de yok.
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SURFACE PRO 4 isimli ürünleri hafif klavyesi ve tasarımıyla ön plana çıkıyor ancak konfigürasyonuna göre fiyatı 5-8 bin lira aralığında değişiyor.
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SURFACE BOOK ise ekran kalitesi ve kalem desteğiyle grafikerler ve görsel sanatlar ile uğraşanlar tarafından tercih ediliyor ancak Türkiye fiyatı 10 bin lirayı geçebiliyor.
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9) SAMSUNG - 68/100
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GÜÇLÜ YÖNLER |
Samsung telefondaki yenilikç tasarım becerisini Chromebook ve Galaxy Book tarafında da gösteriyor. Chromebook bilgisayarlar bütçeleri sarsmıyorken daha üst düzey makine arayanlar için de ATIV serilerini sunuyor.
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ZAYIF YÖNLER |
Samsung, Notebook 7 Spin ürünlerindeki teknik destek konusunda iyi geri dönüşler almıyor. Mobil tarafa yönlendirildiklerini söyleyenler dahi var. İyi ürünleri olsa da telefondaki gibi amiral gemisi denecek bir bilgisayar çıkaramadılar.
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SAMSUNG ATIV BOOK 9 alüminyum kaplama zarif tasarımı, arka aydınlatmalı sağlam klavyesi, güçlü hoparlörleri ve parlak yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranıyla muadillerinden biraz daha ağır olsa da başarılı bir ürün.
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SAMSUNG CHROMEBOOK PRO/PLUS bilgisayarlar Google'ın hafif işletim sisteminde ince ve şık tasarımı, görüntü kalitesi ve düşük ağırlığıyla sivriliyor. Klavye hassasiyetinin fazla olması ise kullanıcılar tarafından eleştiriliyor.
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8) RAZER - 73/100
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GÜÇLÜ YÖNLER |
Razer ülkemizde pek popüler bir marka değil ancak oyun düşkünlerinin bildiği, güçlü donanım kullanan bir üretici. Alüminyum kasalı, göze hitap eden tasarımları ve yenilikçiliğiyle biliniyor. Dünyanın ilk düşük profilli mekanik klavyesini geliştirdiler ve çift ekranlı bir dizüstü projeleri de var.
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ZAYIF YÖNLER |
ABD'de 1000 dolar üzeri bir bilgisayarın Türkiye'ye geliş fiyatı ikinci el bir araba kadar olabiliyor. Siyah bazlı yeşil unsurların olduğu tasarımlar beğeniliyor ama başka seçenek sunmaması hanelerine eksi yazıyor.
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RAZER BLADE serisinden çıkan standart, Pro ve Stealth modelleri ince, sanal gerçeklik destekli ve çok güçlü donanımlarıyla en fazla tercih edilenler arasında.
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7) MSI - 76/100
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GÜÇLÜ YÖNLER |
Ana kart üretimiyle Türkiye'de daha fazla bilinen MSI, bilgisayarları yenilikle öne çıkıyor. Tobii göz takımı özelliği ve programlanabilir RGB klavye oyun düşkünlerine hitap ediyor. 30 gün içinde kayıt olunduğu takdirde ücretsiz kaza hasar desteği veriliyor. Ürün gamları da çeşitli.
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ZAYIF YÖNLER |
MSI en büyük zaafı teknik destekte gösteriyor. Fiziksel hasar konusundaki pratikliği yazılımda gösteremiyorlar. Facebook üzerinden de neredeyse hiç geri dönüş yapmıyorlar. Genelde siyah ağırlıklı bilgisayar üreten MSI biraz daha fazla renk çeşitliliğiyle daha fazla insana hitap edebilir.
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MSI GT83VR Titan SLI ve MSI WT72 6QN bilgisayarlar Intel'in 7. jenerasyon Kaby Lake işlemcilerine sahip. Nvidia'nın Dual GTX 1080 GPU ekran kartıyla 4K görüntü desteğiyle listenin en güçlü cihazlarından. Almak isteyenler ise neredeyse bir konut projesinin peşinatı kadar para ödemek zorunda zira ABD fiyatları bile 5 bin dolardan başlıyor.
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6) ACER - 78/100
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GÜÇLÜ YÖNLER |
Acer, müşterilerinin ekonomik durumununu fazla sarsmayan fakat kaliteli ve çeşitli ürünlere sahip. Surface Pro benzeri, 1080p çözünürlüklü ve klavyeli bir modeli 700$ civarına, yani 3'te 1 fiyata sunuyor. Parası olan yüksek donanımlı Predator serisine yönelebilir. Müşteri desteği konusunda da çok öndeler.
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ZAYIF YÖNLER |
Travelmate serisi çok seyahat edenler için tasarlanmış fakat Dell, HP ve Lenovo gibi muadilleriyle rekabette sıyrılamıyor.
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5) APPLE - 78/100
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GÜÇLÜ YÖNLER |
Apple, bilgisayarda bu aralar Siri, Touch ID ve Apple Pay gibi IOS özelliklerini MAC serisine entegre etmesiyle öne çıkıyor. Teknik destek ve garantide hep güvenilirler. Tasarımları şık.
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ZAYIF YÖNLER |
Apple'ın inovasyondaki başarısı bir süredir bilgisayar tarafına uğramıyor. Yeni MacBook serileri dahi fiyatına rağmen yenilikten uzak. USB Type-C/Thunderbolt 3 portuna sahip oldukları için dongle şart ve hala 2'si 1 arda gamına girmediler. Çeşit az.
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4) HP - 82/100
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GÜÇLÜ YÖNLER |
HP çeşitlilikte fark yaratıyor. Neredeyse herkes kendisine uygun bir ürün bulabilir. Spectre, ZBook ve EliteBook Folio gibi şık tasarımlı seçenekler sunuyorlar. Teknik desteği her yönden iyi.
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ZAYIF YÖNLER |
HP başlıca eleştiriyi rakiplerine göre daha dayanıksız batarya süresinden alıyor. Spectre x360 13-inç dışında bataryası üst düzey ürün saymak zor. Çeşitlilik görece çok zengin ama oyun canavarları için MSI, Razor, Predator sınıfında bir ürünleri yok.
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EliteBook Folio G1 modeli canlı 4K ekranı ve süper ince, hafif ve rahat klavyesiyle öne çıkıyor.
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Spectre x360 15 inç modeli 4K çözünürlüğü, yüz tanıma sistemi ve üst düzey ses kalitesiyle tercih ediliyor.
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3) DELL - 83/100
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GÜÇLÜ YÖNLER |
DELL bilhassa ürün çeşitliliği, klasik haline gelmiş XPS serisindeki toplam kalitesi ve garanti kapsamıyla güvenilen bir marka. Aleinware serisi de oyun tarafında OLED gibi özellikleriyle sıyrılıyor.
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ZAYIF YÖNLER |
Inspiron, Vostro ve Latitude gibi vasat modelleri geliştiremediler. Teknik destek konusunda hem bilgi, hem de sürat açısından mesafe kat etmeleri lazım.
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Dell XPS 13 tam 14 saat üzeri batarya dayanıklılığına sahip. XPS 15 ise çok ince ve iki model de görüntü açısından kaliteli. Alienware ise oyun tutkunlarına sunduğu bol port sayısı, VR ve 4K desteğiyle tercih ediliyor.
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2) ASUS - 86/100
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GÜÇLÜ YÖNLER |
Asus 200 dolarlık bir Chromebook'tan tutun 3500 dolarlık bir ROG serisine dek üst düzey parça kalitesine, tasarımlara ve renk kullanımına sahip. Uygun fiyatlarla, çok geniş skalada yüksek özellikler sunmaları da tercih nedeni.
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ZAYIF YÖNLER |
Asus en büyük problemi müşteri desteğinde yaşıyor. Web kaynakları karmakarışık. Müşteri hizmetleri problemleri çözmekte yavaş kalabiliyor.
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Zenbook UX330UA muadillerine göre uygun fiyatlı. Hafif ve 10 saat üzeri giden pil ömrü var.
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1) LENOVO - 90/100
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GÜÇLÜ YÖNLER |
Lenovo, klasik ThinkPad modellerindeki verimlilik, uzun pil ömrü ve klavyede kullanımı başarısına, 2'si 1 arada Yoga serisinde hafifliği, tasarımı ve gücü de ekledi. OLED ekranlarla risk de alıyorlar.
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ZAYIF YÖNLER |
Lenovo aldığı risklere henüz oyuncuları dahil etmedi. İyi modelleri var ama yüksek kalite bir oyun bilgisayarları yok. GTX 1060 üzerine çıkamıyorlar. Ayrılabilir 2'si 1 arada kategorisindeki Miix modelleri de hayalkırıklığı yarattı.
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ThinkPad T460 14 saatin üzerine çıkan batarya ömrü; Yoga 910 ise güçlü donanımın yanı sıra ince kenarları, hafifliği ve zarif tasarımıyla tercih ediliyor.