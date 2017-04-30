HAVELSAN'ndan IDEF'e özel 'ATAK'

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HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay yaptığı açıklamada, Türkiye'nin simülatör üretim ve mükemmeliyet merkezi olan HAVELSAN'ın, kara, deniz ve hava unsurları için her türlü simülatörü yerli ve milli imkanlarla geliştirip, kullanıma sunduğunu söyledi.