HAVELSAN'ndan IDEF'e özel 'ATAK'

30 Nisan 2017 Pazar, 16:37:16 | Güncelleme: 17:12:59
AA
ATAK helikopteri pilotlarının eğitimi için üretilen simülatörler, özel bir versiyonla ilk kez 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'17) sergilenecek
1
1|25
HAVELSAN, ATAK helikopterinde eğitim alacak pilotların simülatör yardımı ile yeteneklerinin artırılması ve eğitimlerinin simülatörler aracılığıyla pekiştirilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan ürünlerin üretimi için çalışmalarını sürdürüyor.
2
2|25
Bu proje kapsamında birden fazla set ürünün geliştirilip, kullanılması amaçlanıyor.
3
3|25
Bu kapsamda pilotlara yönelik ilk set ürün "silah" ve "aviyonik sistem" eğiticilerinden oluşturularak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi ve halen görev yapıyor.
4
4|25
ATAK helikopterinde pilot ve silahçının önlü arkalı konumlanması dolayısıyla bu iki görevin gerekleri aynı simülatörde istenilen düzeyde gerçekleştirilemiyor.
5
5|25
Bu yüzden 2 ayrı simülatör bir set halinde üretiliyor.
HABERİN DEVAMI
6
6|25
Simülatörlerde uydu fotoğrafları ve 3 boyutlu modellemeler kullanılıyor.
7
7|25
Çevrede bulunan elektrik direklerinden arazi yüksekliklerine kadar her şey gerçeğe uygun olarak sistemde yer alıyor.
8
8|25
Özellikle helikopterlerin başına en çok gelebilecek; elektrik tellerine takılma, motoru arızası gibi eğitimler simülatörlerde defalarca tecrübe edilerek benzer bir durum uçuşta meydana gelirse pilotların kaza kırım durmunda bunun üstesinden gelebilmesine yönelik eğitimler veriliyor.
9
9|25
TAM GÖREV SİMÜLATÖRÜ İÇİN GERİ SAYIM
10
10|25
HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay yaptığı açıklamada, Türkiye'nin simülatör üretim ve mükemmeliyet merkezi olan HAVELSAN'ın, kara, deniz ve hava unsurları için her türlü simülatörü yerli ve milli imkanlarla geliştirip, kullanıma sunduğunu söyledi.
HABERİN DEVAMI
11
11|25
ATAK Projesi kapsamında ilgili bütün simülatör setlerinin üretimi görevinin HAVELSAN'a verildiğini dile getiren Atalay, şöyle konuştu:
12
12|25
"Bunların içinde pilot eğitimleri, pilotların aviyonik sistem eğitimleri, uçuş eğitimleri, tam görev eğitimleri ve helikopterlerin tamir-bakımını yapacak uzmanların eğitimleri için simülatör serisi üretimleri gerçekleştirdik.
13
13|25
Bugüne kadar bu serinin gerek pilotların aviyonik eğitimi gerekse bakımcıların bakım eğitimi için gerekli simülatörlerden tamamladığımız üretimleri Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim ettik.
14
14|25
Türk Silahlı Kuvvetlerinın Helikopter Simülatör Eğitim Merkezleri (HELSİM) var. Bu merkezlerde yine daha önce HAVELSAN tarafından diğer helikopterler için üretilmiş helikopter simülatörleri mevcut.
15
15|25
Yerli helikopterimiz ATAK'ın simülatörlerini de teslim etmeye başladık. Bunlardan pilot eğitimi ve teknisyen eğitimi simülatörlerini tamamladık. Tam görev simülatörü için de çalışmalarımız devam ediyor."
HABERİN DEVAMI
16
16|25
Konuyla ilgili diğer fotoğrafları aşağıya doru inerek görebilirsiniz...