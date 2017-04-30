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HAVELSAN'ndan IDEF'e özel 'ATAK'

30 Nisan 2017 Pazar, 16:37:16 AA

ATAK helikopteri pilotlarının eğitimi için üretilen simülatörler, özel bir versiyonla ilk kez 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'17) sergilenecek

  • 1 HAVELSAN'ndan IDEF'e özel 'ATAK'
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    HAVELSAN, ATAK helikopterinde eğitim alacak pilotların simülatör yardımı ile yeteneklerinin artırılması ve eğitimlerinin simülatörler aracılığıyla pekiştirilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan ürünlerin üretimi için çalışmalarını sürdürüyor.

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    Bu proje kapsamında birden fazla set ürünün geliştirilip, kullanılması amaçlanıyor.

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    Bu kapsamda pilotlara yönelik ilk set ürün "silah" ve "aviyonik sistem" eğiticilerinden oluşturularak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi ve halen görev yapıyor.

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    ATAK helikopterinde pilot ve silahçının önlü arkalı konumlanması dolayısıyla bu iki görevin gerekleri aynı simülatörde istenilen düzeyde gerçekleştirilemiyor.

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    Bu yüzden 2 ayrı simülatör bir set halinde üretiliyor.

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