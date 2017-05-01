Uçakta elektronik yasağına Havelsan el attı!

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, Türk Hava Yolları'nın (THY), ABD ve İngiltere tarafından getirilen elektronik cihaz yasağının ardından, HAVELSAN ve THY Teknik tarafından geliştirilen kabin içi eğlence sisteminin kapasite ve yeteneklerinin artırılmasını talep ettiğini belirterek, "THY Teknik ile ortak ürettiğimiz ürünümüzün talebe yönelik yazılım çalışmalarını başlattık." dedi.



Atalay yaptığı açıklamada, ABD ve İngiltere'nin, Türkiye'den yapılan uçak seferlerinde cep telefonu dışındaki elektronik cihazların kabinde taşınmasını yasakladığını anımsatarak, söz konusu yasak dolayısıyla THY'nın kablosuz ve tablet tabanlı eğlence sistemlerine ağırlık verdiğini söyledi.

HAVELSAN olarak THY filosu için kabin içi eğlence sistemi üretimi yaptıklarını anımsatan Atalay, elektronik cihaz yasağı öncesinde THY'ye uçaklarda yolculara dağıtılmak üzere 900 kabin içi eğlence içeriklerinin yüklü olduğu tablet teslim ettiklerini anlattı.

THY'ye eğlence sistemleri üretimi konusunda HAVELSAN sistemlerinin hem fiyat hem müşteri ihtiyacının karşılanması hem de teknoloji açısından ciddi bir avantaj sağladıklarını ifade eden Atalay, "Ürün satmak yerine konsept satışı peşindeyiz." diye konuştu.Atalay, yasağın gündeme gelmesinin ardından THY tarafından kablosuz kabin içi eğlence tabletlerinin kapasite ve yeteneklerinin artırılması talebinin geldiğini dile getirerek, HAVELSAN'ın iş ortağı THY Teknik ekibiyle söz konusu talebe yönelik yazılım çalışmalarının yapıldığını bildirdi.

Kablosuz kabin içi eğlence sistemlerine talebin yüksek olduğunu ancak uzun süreli uçuşlarda yolcuların, daha büyük ekranları tercih etmelerinden dolayı kablolu eğlence sisteminin de uçaklarda yer alacağını dile getiren Atalay, geliştirilen bu sistemlerin Türk sivil havacılığı açısından da bir ilk olduğunu vurguladı.İlk kez Boeing ve Airbus uçakları için uluslararası standartlarda sertifika sahibi elektronik ve akıllı bir sisteme sahip olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Atalay, kabin içi eğlence sistemlerinin mevcut piyasa ürünlerinden pozitif ayrıştığının da altını çizdi.Atalay, sistemlerin yolcular, bakım personeli ve mürettebat için kullanıcı dostu olduğunu kaydetti.