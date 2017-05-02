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İlk Türk helikopteri T-625 İstanbul IDEF Savunma ve Havacılık Fuarı
TEKNOLOJİ

‘İlk Türk helikopteri’ IDEF Fuarı'nda kamuoyunun önüne çıkacak

‘İlk Türk helikopteri’ T-625, İstanbul’da 9 Mayıs’ta kapılarını açacak IDEF Savunma ve Havacılık Fuarı’nda kamuoyunun önüne çıkacak

02 Mayıs 2017 Salı, 03:58:25 Güncelleme: 04:02:00

Tasarım ve üretimini TUSAŞ’ın yaptığı ‘İlk Türk helikopteri’ T-625, İstanbul’da 9 Mayıs’ta kapılarını açacak IDEF Savunma ve Havacılık Fuarı’nda kamuoyunun önüne çıkacak. Helikopterin ilk test uçuşunun 6 Eylül 2018 sabahı saat 06.00’da yapılması planlanıyor.

Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre fuarda, pilot+12 yolcu kapasiteli T-625 helikopterinin “mock-up” olarak adlandırılan test modeli sergilenecek. T-625 hem askeri hem de sivil ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak tasarlandı. Çift motora ve 5 ton kalkış ağırlığına sahip olacak.

T-625 helikopterleri Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) kullanmakta olduğu, hizmet ömürlerinin sonuna yaklaşılan UH-1H nakliye helikopterlerinin yerini alacak. T-625 helikopterlerinin emniyet, hava ambulans ve arama- kurtarma modelleri de geliştirilecek. Helikopter, yurtdışı satışına yönelik EASA (Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı) sertifikasına sahip olacak. Helikopterin ilk test uçuşunun Eylül 2018’de yapılması planlanıyor.

 

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