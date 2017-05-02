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02 MAYIS 2017
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PTT'den "sahte HGS yazılımı" uyarısı

PTT'den, Hızlı Geçiş Sistemi'ne (HGS) ait ve android işletim sistemine sahip telefonlarda çalışan yazılımın sahtelerinin tespit edildiği belirtilerek, müşteriler söz konusu yazılımları silmeleri konusunda uyarıldı

02 Mayıs 2017 Salı, 10:37:30 Güncelleme: 10:39:47 AA

PTT'den yapılan yazılı açıklamada, şirketin hizmetleri arasında yer alan HGS'ye ait ve android telefonlarda çalışan yazılıma benzeyen sahte yazılımların belirlendiği bildirildi.

Söz konusu yazılımlara ait kaynak kodu üzerinde yapılan incelemeler sonucunda sahte yazılımın kredi kartı ve telefonda kayıtlı bilgiler gibi müşteri verilerini çalmaya yönelik özelliklerinin bulunduğu kaydedilerek, "Hizmet sunumunda önem verdiğimiz önemli kriterlerden birisi olan şirketimize güven unsurunu zedelemeye yönelik bahsi geçen sahte yazılımların 'Google Play'den kaldırılması için gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Şirketimiz müşterilerinin bu uygulamaları kullanmamaları ve söz konusu yazılım kullanıcılarının da sahte yazılımı telefonlarından kaldırmaları gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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