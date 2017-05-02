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Yandex park yeri asistanı
TEKNOLOJİ

Yandex park yeri asistanı devre alındı

İstanbul ve Ankara metropollerdeki trafik ve kalabalık nedeniyle kâbusa dönüşen park yeri sorununa Yandex Navigasyon çözüm geliştirdi. Yandex Park Yeri Asistanı, varış noktasının etrafındaki park yerlerinden geçen trafiksiz bir park yeri rotası oluşturarak sürücülere yardımcı olmayı amaçlıyor

02 Mayıs 2017 Salı, 12:16:27 Güncelleme: 12:24:29 HABERTURK.COM

Yandex Navigasyon, trafikteki park problemine karşı yeni bir çözüm daha geliştirdi. Sürücülerin trafikte ve yolda yaşadığı problemleri uçtan uca adresleyen Yandex Navigasyon, sürücülerin “park yeri bulamama” sorununa teknolojik bir çözüm getiriyor.

Yandex Navigasyon, yeni “Park Yeri Asistanı” özelliğiyle varış noktasının etrafındaki park yerlerinden geçen trafiksiz bir park yeri rotası oluşturacak. Böylece sürücüler varış noktalarının yakınlarındaki birden fazla park yeri seçeneğini görebilecek ve sokak sokak otopark aramak zorunda kalmayacak.

Yandex, daha önce de haritasına binlerce park yeri bilgisini eklemişti. Kısa süre önce İstanbul’da 7 bin, Ankara'da ise 500’e yakın park alanı bilgisini haritasına ekleyen Yandex Navigasyon, yeni “Park Yeri Asistanı” özelliğiyle varış noktasının etrafındaki park yerlerinden geçen trafiksiz bir park yeri rotası oluşturacak.

YANDEX PARK YERİ NASIL KULLANILIR?

Öncelikle İstanbul ve Ankara’da hizmete sunulan özellikten yararlanan kullanıcılar varış noktasına 200 metre kala "Yakında park yerleri var. Park yeri rotası oluşturulsun mu?" içerikli bir mesaj alacak.

Kullanıcılar bu mesaja "Evet" dediklerinde Yandex Navigasyon çevrelerindeki park yerlerine uğramalarını sağlayan trafiksiz bir rotayla karşılaşacak.

Kullanıcılar, uygulamada bu rotayı takip ederken park yerlerini de seçebilecek. Bu sayede, artık park yeri ararken ters yöne girmek, tek yön sokağa girip varış noktasından kendini birkaç kilometre ötede bulmak veya park etmeye çalışırken kendini sıkışık bir trafikte bulma gibi sorunların üstesinden gelinmesi amaçlanıyor.

Tek bir park noktasına rota oluşturmak yerine yakındaki park yerlerinin birçoğunu hedefleyen bir rota çizen Yandex Navigasyon, alternatif seçeneklerle sürücülerin araçlarını daha hızlı ve daha kolay park etmesine yardımcı olacak.

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