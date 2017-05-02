İzmir'de yaşayan makine mühendisi Yavuz Özkan Çalış, dış mekanlarda cep telefonları ile tabletlerin şarj sorununa, geliştirdiği çevre dostu yerli üretim güç kaynağı ile çözüm getirdi.

Kafeterya, restoran, otel, toplantı salonları gibi mekanlarda kullanıma sunulan sistem, marka ve model ayırmaksızın tüm akıllı telefonları algılayıp hiç bir zarar vermeden benzerlerine göre çok kısa sürede şarj ediyor.

NE ZAMAN ŞARJ ETMELİ? Taşınabilir Pil Üreticileri ve İ...

Altı yıllık bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınarak Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında butik olarak satışa çıkartılan ürün, kullanılacak mekanların konseptine uygun tasarlanabiliyor.

Sistemi geliştiren 43 yaşındaki Çalış, masa üstü şarj sisteminin birçok yeniliği içerdiğini belirtiyor.

Buluşun en önemli özelliklerinden biri ise her telefonun marka ve modeline uygun şekilde enerji aktarımı yapabiliyor olması.

Piyasada bulunan powerbankların her marka model telefona aynı güçle enerji aktardığına dikkati çeken Çalış, buluşun en önemli özelliklerinden birinin değişik marka ve modelleri otomatik olarak algılaması ve cihaza zarar vermeden orijinali gibi şarj ettiğini söylüyor.