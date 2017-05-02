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Çocuklarla ilgili verileri paylaştığı ortaya çıkan Facebook özür diledi

Facebook, çocuk kullanıcılarıyla ilgili verileri reklam veren kurumlarla paylaştığının ortaya çıkmasının ardından özür diledi

02 Mayıs 2017 Salı, 14:39:42 Güncelleme: 14:40:41 HABERTURK.COM

haberturk.com'un derlediği habere göre Facebook, çocuk kullanıcılarıyla ilgili verileri reklam veren kurumlarla paylaştığının ortaya çıkmasının ardından özür diledi.

Dünyaca ünlü sosyal paylaşım sitesi, çocuk ve genç kullanıcılarının kilo verme, güven duyma ve kendini değersiz hissetme konusundaki paylaşımlarını reklam veren kurumlara verdiğini kabul etmişti.

Ancak Facebook yönetimi, bu verileri çocuklara yönelik reklamları belirlemek için değil reklam veren şirketlerin çocukların Facebook’u nasıl kullandığını anlamasına yardım etmek için paylaştığını duyurdu. Facebook’tan bir sözcü, kullanıcıların özel bilgilerinin paylaşıldığı iddialarını reddederek, “İnsanları duygusal durumlarına göre hedef alacak araçları kesinlikle sunmuyoruz” dedi.

ÇOCUKLARIN DUYGULARINI ANALİZ EDİYOR

Facebook’un Avustralya ofisi tarafında hazırlanan ve basına sızan bir belgeye göre, birçok şirket çocukların nasıl hissettiğini anlayabilmek amacıyla Facebook kullanıcılarından edinilen verileri kullanabiliyor. Facebook ayrıca çocukların farklı durumlara nasıl tepki verebileceğine dair analiz yapabilecek veriye sahip.

Çocuk kullanıcıların duygularının analiz edilmesinin şirketin iç kurallarına uygun olup olmadığı konusunda açıklama yapmayan Facebook, konuyla ilgili soruşturma başlatacağını kaydetti.

Facebook daha önce de reklamlar yoluyla kullanıcıların duygularını manipüle ettiği suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı.

İngiliz  The Times gazetesi de geçen ay "Facebook çocuk pornosu yayınlıyor" manşetiyle çıkmış, İngiltere'de Facebook hakkında yasal işlem başlatılması gündeme gelmişti.

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