Şarjı en uzun süre giden telefonlar

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İnsanlar artık telefon alırken şarjının ne kadar süre gittiğine çok dikkat ediyor. mAh değerleri ilk bakılan özellikler arasında ama tek başına mAh değeri batarya süresini anlamak için yeterli değil. Ekran genişliği, çözünürlük, güç verimi gibi faktörler de var.