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Şarjı en uzun süre giden telefonlar

02 Mayıs 2017 Salı, 19:25:51 HABERTURK.COM

Akıllı telefon alırken dikkat edilen ilk özelliklerden biri de şarjının ne kadar gittiği. Peki hangi telefonun şarjı ne kadar gidiyor? İşte en dayanıklı telefonların listesi

  • 1 Şarjı en uzun süre giden telefonlar
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    Akıllı telefonlar konuşma ve haberleşme ihtiyacımızın dışında pek çok gündelik işimizi de görmemizi sağlıyor. Teknoloji ilerledikçe akıllı telefonla yapılabilecekler daha da artıyor fakat tükenen bataryalar nedeniyle yarı yolda da kalabiliyoruz. 

  • 2 Şarjı en uzun süre giden telefonlar
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    İnsanlar artık telefon alırken şarjının ne kadar süre gittiğine çok dikkat ediyor. mAh değerleri ilk bakılan özellikler arasında ama tek başına mAh değeri batarya süresini anlamak için yeterli değil. Ekran genişliği, çözünürlük, güç verimi gibi faktörler de var.

  • 3 Şarjı en uzun süre giden telefonlar
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    Expert Reviews isimli site telefonları uçuş moduna alıp, 170cd/m2 sabit ekran parlaklığında sürekli video ve ses testi yaparak hangi telefonun şarjının ne kadar dayandığını hesapladı ve bir sıralama yaptı. İşte sonuçlar.

  • 4 Şarjı en uzun süre giden telefonlar
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    SONY XPERIA XA | 7 SAAT 12 DAKİKA

  • 5 Şarjı en uzun süre giden telefonlar
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    SONY XPERIA E5 | 8 SAAT 41 DAKİKA

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